Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa, bu maçtan galibiyetle ayrılarak yarı finale çıkmayı hedefliyor. Peki Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında mücadele edecek. Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Yeni Rize Şehir Stadyumu'nda Özgür Yankaya'nın yöneteceği maç a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Yankaya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

STADYUM KOUNUMU

KASIMPAŞA, TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın sahasında 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne katılma hedefinde ağır bir darbe alan lacivert-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek hem yarı finale çıkmak hem de Avrupa'ya bir adım daha yaklaşmak istiyor.



Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ettiği B Grubu'nu rakibi Çaykur Rizespor'un önünde 15 puanla lider tamamlayan lacivert-beyazlılar, son 16 turunda ise Osmanlıspor'u elemeyi başarmıştı. Lacivert-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında ise sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmişti.



Grubu Kasımpaşa'nın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ise son 16 turunda A Grubu'nun lideri Şanlıurfaspor'u saf dışı bırakmıştı.



Bu sezon 5. kez karşılaşacak iki ekibin daha önce yaptığı 4 karşılaşmadan Kasımpaşa 3, Çaykur Rizespor ise 1 kez galibiyetle ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR TUR İÇİN UMUTLU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, maçı çevirebilecek güce ve inanca sahip olduklarını söyledi.



Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa karşısında son ana kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Kasımpaşa önemli bir ekip ve ilk maçta beklemediğimiz bir yenilgi aldık ama ümidimizi kaybetmedik. Kasımpaşa karşısında ilk maçtaki 2-0'lık dezavantajı avantaja çevirebilecek inanca ve güce sahibiz. Bunun için son dakikaya kadar mücadelemizi ortaya koyacağız." dedi.



Ligde istenilen konumda olmadıklarına işaret eden Ferah, "İşlerin istediğimiz gibi gitmediğini biliyoruz ama pes etme gibi bir niyetimiz de yok. Kupada ligde son ana kadar yolumuza devam edeceğiz. Amacımız Çaykur Rizespor'u bulunduğu durumdan kurtarmak. Kupada tur atlayıp moral bulmak istiyoruz. Tur morali lige de olumlu yansır. Bu bilinçle sabırlı şekilde çalışmamızı sürdüreceğiz." diye konuştu.



Ferah, taraftarların ümitsizliğe kapılmamasını isteyerek, "Onların moral ve desteğine ihtiyacımız var. Herkesten çok alınan kötü sonuçlar oyuncularımızı ve bizleri üzüyor. Bizi ligde ve kupada son ana kadar desteklesinler." ifadesini kullandı.