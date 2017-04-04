Trabzonspor, Esteban Alvarado ile masaya oturdu!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara erken başlayan Trabzonspor, iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularıyla tek tek masaya oturmaya başladı.

Son olarak Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu ile sözleşme yenileyen bordo mavililer, sezon sonunda kontratı sona erecek kaleci Esteban Alvarado ile de yola devam etmek için harekete geçti.

2 YIL DAHA

İlk etapta 27 yaşındaki kalecinin menajerinin Trabzon'da Asbaşkan Ahmet Çubukçu'yla bir araya geldiği, ardından da Başkan Muharrem Usta ile İstanbul'da bir görüşme yapıldığı belirtildi. Bordo mavili kulübün Esteban'a 2 yıllık yeni bir sözleşme önerdiği, Kosta Rikalı oyuncunun da Trabzon'u sevdiğini ve kalmak istediğini ilettiği ifade edildi. Görüşmelerin bu hafta içerisinde sonuçlanabileceği, bu arada Esteban'ın yıllık alacağında da iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

Trabzonspor forması ile 2015-16 sezonunda 16 maçta forma giyen Esteban, bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 8 maçta görev aldı.

YUSUF ERDOĞAN: "HATALARIMIN FARKINDAYIM"

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor karşısında aldıkları galibiyetin, serinin devamı olması açısından önemli olduğunu söyledi. Rize deplasmanında beklenen performansı sergileyemediklerini ve kendi adına da çok çalışması gerektiğini anlatan Yusuf, şunları söyledi:

"Çaykur Rizespor maçında sahada belki bekleneni veremedik ancak kazanmak çok önemliydi ve bunu başardık. Kendi adıma yakaladım pozisyonları değerlendirme noktasında daha çok çalışmam gerekiyor. Yaptığım hataların farkındayım."

ZEKİ: "BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANACAĞIZ"

Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Zeki Yavru, Çaykur Rizespor galibiyetiyle 2'nci yarıdaki yenilmezlik serisini devam ettirdikleri için mutlu olduklarını belirtti. Cumartesi akşamı sahalarında Beşiktaş'la oynayacakları maç için iddialı konuşan Zeki, bu konuda şöyle konuştu:

"Bize her yer Trabzon' diye bir sloganımız, var. Taraftarlarımızı içeride de deplasmanda da bizi yalnız bırakmıyor. Çaykur Rizespor maçında kötü oynadık ama Beşiktaş maçında daha iyi oynayacağımızı ve kazanacağımızı düşünüyorum."

AKÇAY İÇİN ANMA

Trabzonspor, kulübün kurucu üyelerinden Süha Akçay için anma mesajı yayınladı.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "4 Nisan 1997'de aramızdan ayrılan kurucularımızdan Süha Akçay'ı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. 1941 yılında Trabzon'da doğan Süha Akçay, 2 Ağustos 1967'de kurulan kulübümüzün 20 kurucu üyesinden biriydi. 26 yaşında bu görevi üstlenen Akçay aynı zamanda kurucularımız arasında en genciydi. Genel Kaptan, 2'nci Başkan, Genel Koordinatör, Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Akçay 1984 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nda Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştı" ifadelerine yer verildi.