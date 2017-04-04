Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor!

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Arena'da 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın biletlerinin, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için yarın satışa sunulacağı bildirildi.
Biletlerin genel satışının ise 7 Nisan Cuma günü yapılacağı kaydedildi.
Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 ve 2: 500 lira
Kategori 3: 400 lira
Kategori 4: 350 lira
Kategori 5: 275 lira
Kategori 6: 200 lira
Kategori 7: 150 lira
Kategori 8: 125 lira
Kategori 9: 100 lira
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