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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa sunulacak

04 Nisan 2017 Salı, 12:53:36 Güncelleme: 12:55:56

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Arena'da 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın biletlerinin, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için yarın satışa sunulacağı bildirildi.

Biletlerin genel satışının ise 7 Nisan Cuma günü yapılacağı kaydedildi.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 ve 2: 500 lira

Kategori 3: 400 lira

Kategori 4: 350 lira

Kategori 5: 275 lira

Kategori 6: 200 lira

Kategori 7: 150 lira

Kategori 8: 125 lira

Kategori 9: 100 lira

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