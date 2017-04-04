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Raphael Varane Real Madrid
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Real Madrid'de Varane 1 ay yok!

Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacak

04 Nisan 2017 Salı, 14:13:40 Güncelleme: 14:16:12

Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Varane'ın sol bacağındaki kaslarda ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Varane 3-4 haftadan önce sahalara dönemeyecek. Fransız futbolcunun, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Bayern Münih, ligdeki Atletico Madrid derbisi ile Barcelona maçlarında oynaması beklenmiyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Varane, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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