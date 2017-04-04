Bakan Akif Çağatay Kılıç'tan İmzir'e stat müjdesi!

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İzmir'de yaptığı açıklamada Göztepe, Karşıyaka ve Alsancak statlarını yapma konusunda kararlı olduklarını, 3 projeyi engellemeye çalışanlara karşı kamuoyundan destek istedi.

Bir dizi ziyaret için geldiği İzmir'de NTV Spor'un canlı yayınına katılan Bakan Kılıç, Karşıyaka ve Göztepe statlarının ihalelerinin yeniden yapıldığını, Alsancak Stadı'nın ihalesinin de 28 Nisan'da gerçekleşeceğini hatırlatırken şöyle dedi:

"Karşıyaka ve Göztepe statlarında daha önce nelerin yaşandığını tüm Türkiye de, İzmir kamuoyu da biliyor. Bunlar ihaleleri 2014'ün başında yapılan ve 400 günde bitirmeyi hedeflediğimiz projelerdi. Eğer itiraz edilip durdurulmasıydı şu anda iki stat da tamamlanmıştı."

Hukuki yollara başvurulup bir takım engellemeler çıkarıldığını hatırlatan Bakan Kılıç, şöyle devam etti:

"İzmir'de de bu engellemelere karşı bir tepki var. Tüm İzmir tüm spor kamuoyu bir olsun, beraber olsun. Yapmak için çaba sarf ettiğimiz bu statların önüne son dakikada itiraz edip engel koymaya çalışanları durdursunlar artık. Sayın Başbakanımız İzmir milletvekili. En baş konuştuğumuz konulardan birisi bu. Biz bunda kararlıyız, bu statları yapmak istiyoruz ve yapacağız. Parti ayrımı gözetmesinler. Bunlar İzmir'e kazandırılacak eserler. Sonra, 'AK Parti hükümeti İzmir'e spor anlamında yeterince yatırım yapmıyor' diyenler oluyor. Biz yapıyoruz ama önümüze gelip de sürekli durdurmaya çalışırsanız bu olmaz ki."

KILIÇ, ALTINORDU TESİSLERİNİ GEZDİ



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bir dizi ziyaret için geldiği İzmir'de, TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'ni de gezdi.

Tesise girişte Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve yöneticiler tarafından karşılanan Bakan Kılıç, altyapıdaki oyuncularla tek tek tanıştı. Genç futbolcular, hangi yaş grubunda, hangi mevkide oynadıklarını ve nereli olduklarını açıklayarak kendilerini tanıttı. Bakan Kılıç, Türkiye'nin pek çok değişik kentinden İzmir'e gelerek Altınordu çatısı altında eğitim gören gençlere başarı diledi.

Yoğun programı nedeniyle hazırlanan kahvaltıya katılmayan Kılıç, beraberindeki heyetle tesisteki antrenman sahasını da inceledi. Kılıç, çok beğendiği çim zeminin Türkiye'deki tüm statlara örnek olması gerektiğini dile getirdi. Altınordu'nun altyapı takımlarının antrenman yaptığı tesiste genç kalecilere penaltı atışı yapan Bakan Akif Çağatay Kılıç, ilk denemesinde başarılı olamasa da daha sonraki atışında fileleri sarsmayı başardı.