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Dursun Özbek
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Dursun Özbek: Önümüzdeki 3-4 yılı rahat geçireceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün ekonomik durumuyla ilgili UEFA'dan takdir aldıklarını açıkladı

04 Nisan 2017 Salı, 16:36:45 Güncelleme: 18:08:27

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile geldiği Helsinki'de UEFA Başkanı Aleksender Ceferin ile bir araya geldiği öğrenildi. Başkan Demirören'in de katıldığı görüşmede Dursun Özbek ve Ceferin'in Finansal Fair-Play konusunda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmemin olumlu geçtiği belirtilirken Dursun Özbek ve Ceferin'in bir kez daha buluşacağı belirtildi.

Öte yandan Başkan Özbek, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenecek UEFA Kongresi öncesi açıklamalarda bulundu.

NTV Spor'a konuşan Dursun Özbek, kulübün mali yapısıyla ilgili UEFA yetkilileriyle görüştüklerini belirtirken, " Galatasaray, önümüzdeki 3-4 yılı rahat getirecek. UEFA şeffaflık istiyor, Galatasaray da bu yönden takdir görüyor. Bir daha ceza almak istemiyoruz. Sadece biz değil, her kulüp böyle yapmalı" şeklinde konuştu.

UEFA ile yeni bir anlaşma yapmak istediklerini ifade eden Özbek, bu doğrultuda görüşmelere başladıklarını ve yol bir haritasını çizmeye çalıştıklarını ekleyerek sözlerini tamamladı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    380 milyon olan vergi borcu 18 milyona nasil düştü sen bunu açıkla. Uefa şeffaflık istiyor madem.
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