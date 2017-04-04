Van Persie: Galatasaray'a gol atınca dünyalar benim oldu

Robin Van Persie: "Galatasaray'a gol atmazsan gerçek bir Fenerbahçeli değilsin dediler. Golü atınca dünyalar benim oldu"



Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekten ötürü Yılın Futbolcusu seçilen Fenerbahçeli Robin Van Persie "Ligi ve Kupayı kazanmak isterdim. Çok yaklaşmıştık. Ama oylarınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin oylarınız benim için bir onur" dedikten sonra bir öğrenciden gelen "Ligte 11. Haftada Galatasaray'a karşı gol kaydettiniz. Fenerbahçeliler arasında bir gelenektir. Gerçek Fenerbahçeli olma konusu bunu gerektirir denir. İlk gol anında ne hissettiniz?" sorusunu da cevapladı: "Benim için çok özel bir andı. Türkiye'ye geldiğimden beri eğer sen Galatasaray'a gol atmazsan gerçek bir Fenerbahçeli değilsin dediler bana. Golü atınca dünyalar benim oldu. Türkiye'ye geldiğimden beri benim için en mutlu, en güzel andı. Kariyerim boyunca birçok derbi karşılaşmasına çıktım. Hollanda'da Feyenoord - Ajax maçları oynadım, İngiltere'de Arsenal Tottenham, Manchester United-Manchester City maçları oynadım. Ama Fenerbahçe Galatasaray maçına bakarsanız o derbide her şey var. Bir derbi tecrübesi için elde edebileceğiniz her şey hem de! Birçok yönüyle tecrübe edeceğiniz en iyi derbi bu derbi."

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