Almanya ligi Bundesliga'da 32 puanla 12. sırada yer alan Werder Bremen, evinde 34 puanla 9. sırada yer alan Schalke 04'ü ağırlıyor. Peki Werder Bremen - Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta?
WERDER BREMEN - SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Weser Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam Türkiye saati ile 21:00'da başlayacak. Alman hakem Robert Hartmann'ın düdük çalacağı karşılaşma Eurosport 2'den canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER
● Werder Bremen, ligde 6 maçtır kaybetmiyor.
● Schalke 04, ligde 3 maçtır kaybetmiyor.
● Werder Bremen, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
● Schalke 04, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 6 gol yedi.
● Werder Bremen, oynadığı son 10 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 5 galibiyet aldı.
● Schalke 04, oynadığı son 10 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.
● Werder Bremen evinde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
● Schalke 04, deplasmanda oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
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