Almanya ligi Bundesliga'da 32 puanla 12. sırada yer alan Werder Bremen, evinde 34 puanla 9. sırada yer alan Schalke 04'ü ağırlıyor. Peki Werder Bremen - Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta?

WERDER BREMEN - SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Weser Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam Türkiye saati ile 21:00'da başlayacak. Alman hakem Robert Hartmann'ın düdük çalacağı karşılaşma Eurosport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Werder Bremen, ligde 6 maçtır kaybetmiyor.

● Schalke 04, ligde 3 maçtır kaybetmiyor.

● Werder Bremen, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Schalke 04, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 6 gol yedi.

● Werder Bremen, oynadığı son 10 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 5 galibiyet aldı.

● Schalke 04, oynadığı son 10 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

● Werder Bremen evinde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

● Schalke 04, deplasmanda oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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