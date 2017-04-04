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Akhisar Belediyespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2
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Akhisar Belediyespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Başakşehir, Akhisar'ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın tüm detayları HTSPOR ARENA'da...

04 Nisan 2017 Salı, 21:49:20 Güncelleme: 21:55:17

Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Konuk ekip, 24. dakikada Emmanuel Adebayor'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Başakşehir, mücadelenin ikinci yarısında Visca ve Adebayor'la 1'er net gol pozisyonu daha yakalasa da bunları gole çeviremedi. Başakşehir, 90+6'da Mehmet Batdal'la yakaladığı kontra atağı gole çevirerek mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İstanbul'da 1-1 sona eren ilk karşılaşmanın ardından rövanş maçını 2-0 kazanan Başakşehir, yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

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