Akhisar Belediyespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2

Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Konuk ekip, 24. dakikada Emmanuel Adebayor'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Başakşehir, mücadelenin ikinci yarısında Visca ve Adebayor'la 1'er net gol pozisyonu daha yakalasa da bunları gole çeviremedi. Başakşehir, 90+6'da Mehmet Batdal'la yakaladığı kontra atağı gole çevirerek mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İstanbul'da 1-1 sona eren ilk karşılaşmanın ardından rövanş maçını 2-0 kazanan Başakşehir, yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.