UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, 11 Nisan Salı günü İtalyan ekibi Juventus'a konuk olacak. Peki Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?
JUVENTUS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
11 Nisan 2017 Salı günü Türkiye saati ile 21:45'te yayınlanacak mücadele Juventus Stadı'nda başlayacak. Zorlu karşılaşma ülkemizde TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER
● Juventus, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
● Barcelona, deplasmanda oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
● Juventus, evinde oynadığı son 3 maçta 3 galibiyet aldı.
● Barcelona, oynadığı son 5 maçta rakip fileleri 20 kere havalandırdı, kalesinde 6 gol gördü.
● Juventus, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
2014-2015 SEZONU ŞAMPİYONU BARCELONA OLMUŞTU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona, Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada Juventus'u Rakitic, Suarez ve Neymar'ın golleriyle 3-1 yenmiş ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu.
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