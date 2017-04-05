Fortuna Sittard'a kiralanan Emrah Başsan, Hollanda'yı sallıyor!

Sezon başında Antalyaspor'dan ayrılarak Galatasaray'a imza atan Emrah Başsan, Hollanda'da küllerinden doğdu.

Sezonun ilk yarısını kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren ve Karadeniz ekibinde 14 maça çıkıp 2 gol, 2 asistle oynayan, Ocak ayında ise Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard'a kiralanan Emrah, attığı gollerle lige damga vuruyor.

Fortuna Sittard formasıyla şu ana kadar 9 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 5 gole imzasını attı. Emrah bu gollerin dördünü, son üç maçta kaydetti.

Emrah, takımda 6 gole sahip Roald van Hout ve Finn Stokkers'ın ardından, 5 gol atan dört oyuncudan biri olarak göze çarpıyor.

Emrah Başsan'ın formasını terlettiği Fortuna Sittard, Eerste Divisie'de geride kalan 32 hafta sonunda 35 puanla 15. sırada yer alıyor. Fortuna Sittard'ın teknik adamlığını ise Nijeryalı futbol efsanesi Sunday Oliseh yapıyor. (Goal)