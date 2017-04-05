Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu'nda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen 41. UEFA Kongresi'nde, yönetim kuruluna girecek 8 üye belirlendi.

UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun temsilcilerinin oy verdiği seçimde Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Yardımcı'nın yanı sıra Hollanda'dan Michael Van Praag, İtalya'dan Michele Uva, İsveç'ten Karl-Erik Nilsson, Almanya'dan Reinhard Grindel, İngiltere'den David Gill, İrlanda Cumhuriyeti'nden John Delaney ve Polonya’dan Zbigniew Boniek yönetim kuruluna girdi.

Öte yandan alınan kararlar sonrasında Şenes Erzik'in UEFA'yı FIFA'da temsil etme görevi de sona erdi.

Servet Yardımcı'nın seçilmesi, Türk futbolu adına da büyük önem taşıyor.

Yardımcı, Şenes Erzik'ten sonra UEFA Yönetim Kurulu'nda yer almayı başaran ilk isim oldu. Servet Yardımcı'nın yönetim kurulunda yer alması, Türk futbolunun UEFA'da daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için adaylığını açıklayan Türkiye'nin şansını arttırması anlamlarını da taşıyor. Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için Almanya ile yarışacak.

CEFERİN AVANTAJ OLDU

2015'te Viyana'da gerçekleştirilen UEFA Kongresi'nde de yönetim kurulu adayı olan Servet Yardımcı, dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin muhalefetine rağmen çok az bir oy farkı ile yönetim kuruluna girememişti.

Platini'nin yolsuzluk iddiaları sonrasında görevini bırakmak zorunda kalmasının ardından UEFA'nın yeni başkanı Slovenyalı Ceferin'in seçilmesinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteği de önemli bir rol oynamıştı. Servet Yardımcı'nın UEFA Başkanı Ceferin ve UEFA Genel Sekreteri Yunanlı Theodore Teodoridis ile yakın arkadaş olması da yönetim kuruluna seçilmesi için büyük bir avantaj oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Servet Yardımcı, çok değerli bir görevi devraldığını ifade ederek, "Gerçekten çok mutluyum, çok şanslıyım. Ülkemin adına, federasyonum adına en iyisini yapmak için buradayım. Ülkemiz ve futbolumuz çok güçlü. Hak ettiği değeri ve yeri bulmayı başarmıştır. Kader birliği yaptığım, yol arkadaşım Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Yıldırım Demirören'e şükranlarımı iletiyorum. İşini gücünü bıraktı, büyük destekler verdi. Tabiri caizse yollara düştü. Ülkemizin hak ettiği değeri bulması için çalışmalar yaptık. Bunun da karşılığını aldık" şeklinde konuştu.



UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini belirten Yardımcı, "Cumhurbaşkanımız Türk futbolu, ülke için çok büyük bir şans. Türk futboluna büyük katkıları ve destekleri var. Kendisinin beni desteklemesi ve güven duymasından dolayı teşekkür ediyorum, şükranlarımı iletiyorum. Kendilerini mahcup etmeyeceğim inşallah. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim ve bu işi de başaracağım" diye konuştu.



YILDIRIM DEMİRÖREN'İN AÇIKLAMALARI

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin, Türkiye ve Futbol Federasyonu'nun gücünü gösterdiğini söyledi.

Helsinki Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan UEFA Kongresi sonrası açıklamalarda bulunan Demirören, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Servet Yardımcı'ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "Ülkemiz için, Servet Bey için hayırlı olsun. 30 seneye yakın UEFA'da ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Sayın Şenes Erzik'e de teşekkür ediyorum. Şimdi dönem, Sayın Yardımcı'nın dönemi. Bugünkü seçim, ülkemizin ve federasyonumuzun gücünü de gösterdi. 30-35 arası oy bekliyorduk, beklediğimiz oyu aldık. Destek olan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Servet Bey'e de başarılar diliyorum. UEFA çok önemli bir merkez. Orada bir Türk'ün olması, federasyonumuzun, kulüplerimizin problemlerinin hukuksal olarak daha kolay çözülüp anlatılabilmesi açısından da önemli" diye konuştu.

Başkan Yıldırım Demirören, bundan sonraki hedeflerinin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı olduğunu belirterek, "Onun için önümüzde 1.5 yıllık bir zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına hazırlanacağız" dedi.