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Beşiktaş transfer Daniel Tan Barlaser
FUTBOL

Beşiktaş, Daniel Tan Barlaser'in peşinde

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Newcastle United'ın genç futbolcusunu kadrosuna katmak için harekete geçti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:45:59 Güncelleme: 12:50:15

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, genç yetenek avına çıktı. Yönetimin, İngiltere temsilcisi Newcastle United’ın 20 yaşındaki futbolcusu Daniel Tan Barlaser’in peşine düştüğü öğrenildi. Kulübün alt yapı ve transferden sorumlu yöneticisi Metin Albayrak’ın, Beşiktaş gibi Siyah-Beyaz renkleri kullanan İngiltere temsilcisinin genç yıldızının gelişimini yakından takip ettiği ve sezon sonunda transfer teklifinde bulunabileceği bildirildi.


FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ
Genç oyuncu, İngiltere doğumlu olmasına rağmen Türkiye’nin U-17 takımında oynaması sebebiyle şu anda yerli statüsünde bulunuyor. Daniel, Ada ekibinin U-23 ekibinin bir oyuncusu olmasına rağmen zaman zaman A takımda da sahaya çıkıyor. Orta saha bölgesine ek olarak sağ kanat hattında da görev yapabilen Barlaser, bu sezon Newcastle United’ın A Takımı’yla 2 kez FA Cup maçına çıktı. Genç yıldız adayı, daha önce Fenerbahçe’nin de transfer hedefleri arasına girmişti.

(Fanatik)

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