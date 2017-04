TFF 1. Lig'de büyük heyecan

TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 8 hafta kala büyük heyecan yaşanıyor.

Süper Lig'e yükselmek için son durak olan lig, son yılların en heyecanlı yarışına sahne oluyor. 53 puanla lider durumda bulunan ve en yakın takipçisi Sivasspor'a 7 puan fark atan Evkur Yeni Malatyaspor dışındaki takımlar için kalan haftalar daha zorlu geçecek.

Ligin ikinci sırasında yer alıp, Süper Lig'e direkt yükselmek için 3 takım ön plana çıktı. 46 puanlı Sivasspor ikinci sırada yer alırken, Eskişehirspor 45 puanla üçüncü olarak takibini sürdürüyor. 43 puanlı Göztepe de son haftalara kadar iddiasını sürdürme arayışında olacak.

Son bilet için büyük mücadele olacak

TFF 1. Lig'de ilk iki sırada yer alacak takımlar doğrudan Süper Lig'de mücadele hakkı elde edecek.

Gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak üçüncü takım ise oynanacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Ligin normal sezonunda ilk 2 ekibin ardından 3, 4, 5 ve 6. sırayı olacak 4 takım, play-off'ta mücadele hakkını yakalayacak.

Sivasspor, Eskişehirspor ve Göztepe bir yandan ilk 2 sırada yer alarak doğrudan üst lige yükselme hakkını kovalarken, diğer yandan da play-off sıralaması için yerlerini korumayı hedefleyecek. Bu takımların yanı sıra 4. Ümraniyespor ve hemen ardında yer alan Giresunspor, Boluspor, Balıkesirspor ve Altınordu, play-off için kalan haftaları iyi değerlendirmeye çalışacak.

Play-off'a kalacak 4 takım, 3-6, 4-5 şeklinde eşleşerek, çift maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek. Final ise tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak ve rakibine üstünlük kuran ekip, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.

Düşmeme mücadelesinde de heyecan büyük

1. Lig'in alt sıralarında da rekabet en üst seviyede yaşanıyor.

Küme düşmeme mücadelesinde 9 takım öne çıkıyor. 22 puanlı Bandırmaspor son sırada bulunurken, 24'er puanlı Mersin İdmanyurdu, Büyükşehir Gaziantepspor ve Manisaspor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. 26 puandaki Şanlıurfaspor, düşmeme mücadelesinde kalan maçlarını kazanmayı hedefleyecek. 28'er puandaki Samsunspor ve Elazığspor, 31'er puana sahip Adana Demirspor ile Denizlispor, hata yapmayıp ligde kalmaya çalışacak.

Ligde normal sezonun bitiminde son 3 sırada yer alacak takımlar 2. Lig'e düşecek.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

26 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av P 1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 26 16 5 5 41 25 16 53 2. SİVASSPOR 26 13 7 6 37 23 14 46 3. ESKİŞEHİRSPOR 26 13 9 4 44 29 15 45 4. GÖZTEPE 26 12 7 7 40 36 4 43 5. ÜMRANİYESPOR 26 11 8 7 33 26 7 41 6. GİRESUNSPOR 26 11 7 8 33 27 6 40 7. BOLUSPOR 26 11 5 10 42 45 -3 38 8. BALIKESİRSPOR 26 8 10 8 44 32 12 34 9. ALTINORDU 26 8 9 9 31 35 -4 33 10. DENİZLİSPOR 26 9 7 10 36 34 2 31 11. ADANA DEMİRSPOR 26 7 13 6 34 33 1 31 12. ELAZIĞSPOR 26 9 7 10 32 30 2 28 13. SAMSUNSPOR 26 7 7 12 18 29 -11 28 14. ŞANLIURFASPOR 26 6 8 12 27 34 -7 26 15. MANİSASPOR 26 6 9 11 36 42 -6 24 16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 26 6 6 14 29 39 -10 24 17. MERSİN İDMANYURDU 26 6 9 11 26 49 -23 24 18. BANDIRMASPOR 26 5 7 14 27 42 -15 22

Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.

YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ

TFF 1. Lig'de yaşanan rekabetle ilgili değerlendirmelerde bulunan kulüp yetkilileri, son ana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Üst sırada yer alan ekiplerin yöneticileri Süper Lig'e yükselmek için iddialarını ortaya koyarken, düşmeme mücadelesi veren kulüplerin idarecileri de umutlarını dile getirdi.

Avantaj Evkur Yeni Malatyaspor'da

Ligde en rahat konumda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, elde ettikleri avantajı değerlendirerek Süper Lig'de mücadele etmek istediklerini belirtti.

Lider durumda bulunduklarını, en yakın takımla aralarında 7 puan olduğunu hatırlatan Gevrek, "Daha zaman var ama şu an ligde avantajlı taraf biziz. Mücadele daha bitmedi ama 4 maç alırsak Süper Lig'e yükseleceğiz." dedi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Gevrek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz sezon sonunda şampiyonlukla Süper Lig'e çıkmak. Ondan sonra Süper Lig'de kalıcı olmak. Bu ligin şu anda en iyi futbol oynayan takımı herhalde biziz. Takım iyi, hoca iyi. Taraftarıyla, ekibiyle, futboluyla, camiasıyla çok müthiş bir kenetlenme olmuş, ciddi bir havaya girilmiş. İnşallah bunu sonuna kadar götürürüz."

Sivasspor, Süper Lig'e kilitlendi

Ligde iddialı durumda bulunan Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, takımının Manisaspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulduğunu söyledi.

Takım olarak Süper Lig'e çıkmaya inandıklarını belirten Aybaba, sezon sonunda bu hedefe ulaşacaklarına emin olduğunu ifade etti.

Takımdaki tüm oyuncuların da bu hedefe inandıklarını aktaran Aybaba, "Sivasspor şampiyonluk hedefi olan bir takım. Tek hedefimiz şampiyonluk. Şehir buna hazır, herkes bu konuda istekli." şeklinde konuştu.

Futbolcular, teknik heyet, yönetim ve taraftarın, Sivasspor'a gönül veren herkesin takıma destek olması halinde hedefe daha kolay ulaşacaklarına da vurgu yapan Aybaba, rakiplerin durumuna değil kendi durumlarına baktıklarını anlattı.

Emeğin karşılığının alınması gerektiğini de belirten Aybaba, Sivasspor'un Süper Lig yolunda en avantajlı takım olduğuna işaret ederek, "Her maçımız final, hiçbir maçta şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım lüksümüz yok. Hep birlikte kenetlenip bu şehri tekrar Süper Lig'e çıkartmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehirspor şampiyonluğa inanıyor

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, siyah-kırmızılı takımın şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Ünal, Eskişehirspor'un hedefinin, sezon başından beri şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Siyah-kırmızılı takımın yönetiminin, teknik direktörü Mustafa Denizli'nin ve futbolcularının hedef doğrultusunda çalıştığını ifade eden Ünal, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu takım Allah'ın izniyle bir üst lige çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Eskişehirspor layık olduğu Süper Lig'de yeniden başarından başarıya koşacaktır." diye konuştu.

Göztepe iddialı

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, TFF 1. Lig'de kalan 8 haftada her şeyin olabileceğini dile getirdi.

Kalan tüm maçlarını kazanmak istediklerini kaydeden Papatya, şöyle konuştu:

"Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'la çıktığımız ilk maçı kazandık. Puan durumuna baktığımızda Süper Lig'e aday 6-7 takım olduğunu görüyoruz. Sürpriz sonuçların alınabileceği bir ligdeyiz, hiç kimsenin yeri garanti değil. Üst sıralarda olduğu gibi alt sıralarda da çetin bir mücadele var. 18 takımın hepsinin bir hedefi var. Bu, ligin güzelliği ama bizim amacımız ipi göğüsleyen taraf olmak. Giresunspor galibiyetiyle ilk 2 için mesafe katettiğimizi düşünüyorum."

Ümraniyespor umutlu

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu, daha üst sıralara çıkabileceklerini vurguladı.

TFF 1. Lig'de ilk kez mücadele ettiklerine dikkati çeken Yoğurtçu, şunları söyledi:

"Kulübümüzün anlayışı öncelikle o ligi tanımak ve hazmetmek. Amacımız kulübümüzü sportif ve tesis anlamında o lige yakışır hale getirmek. Daha sonra önümüze bakmak. Play-off'u yakalamış görünüyoruz. Önemli olan onu elimizde tutmak ve lige çıkmak. Performansımızı ve bu tempoyu sürdürebilirsek ikinci de olabiliriz."

Giresunspor inançlı

İlk iki için mücadele veren takımlar arasında yer alan Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ ise "Kalan 8 maçımızdan en iyi sonuçlarla ayrılarak bir üst lige yükseleceğimize inancımız tam." dedi.

Bozbağ, ligde en düşük bütçeli takım olduklarını savunarak, Süper Lig'e yükselme mücadelesi vererek önemli bir başarıya imza attıklarını bildirdi.

Ligin sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini aktaran Bozbağ, "Süper Lig'de mücadele etmek Giresun halkının 40 yıllık özlemi. Bu özlemi gidermeye çok yaklaştık. Önceliğimiz ilk iki. Şu anda ikinci sıradaki Sivasspor'un 6 puan gerisindeyiz. Üç puanlı sistemde kapanmayacak fark değil. Biz son ana kadar savaşacağız. Kalan 8 maçımızdan en iyi sonuçlarla ayrılarak bir üst lige yükseleceğimize inancımız tam." diye konuştu.

Giresunspor'un bu sezon 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığına işaret eden Bozbağ, "Kulübümüzün 50. kuruluş yıl dönümünde bir üst lige yükselme mutluluğuna erişmek istiyoruz. Yönetim olarak bizler, teknik heyet, oyuncularımız ve Giresun halkı buna inandı. El birliği vererek hedefimize doğru yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Boluspor'un gözü yukarıda

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, büyük rekabetin yaşandığı ligde her şeyin olabileceğini belirtti.

Birkaç hafta içerisinde ligdeki puan durumunun değişebileceğini iddia eden Çarıkçı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ligde her an her şey olabilir. İlk yarıya iyi başladık ancak ikinci yarı başlangıcı istediğimiz gibi olmadı. Yeni transferlerin uyum sağlamasıyla istediğimiz kaliteyi yakaladık. Ligin sonlarına doğru yaklaştık ve 8 maç kaldı. Maçlar çok zor. Her takım her takımı yenebiliyor. Birkaç hafta içerisinde ligdeki puan durumu değişebilir. Bu ligde her an her şey olabilir."

Balıkesirspor takipte

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Feyyaz Çiftçi, son haftalarda istediklerini alamadıklarını anlatarak, hakem hatalarında yakındı.

Samsunspor ve Ümraniyespor maçlarında üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını vurgulayan Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Özelikle Samsun ve ertelenen Ümraniyespor maçında üst sıralara çıkmayı hedeflerken alt sıralara düştük. Play-off takımları arasında biraz puan farkı oluştu. Son iki maç bizi yaraladı. İki maçta sıfır çekmek bizi zor duruma soktu. Bu maçlarda sadece 3 puan kaybetmiyoruz. Rakibimiz 3 puan artarken biz yerimizde sayıyoruz ve bu 6 puana mal oluyor. Çok uzaklaşmadık. Rakiplerimizin birbiriyle karşılaşacak. Ben ayrıca hakem konusuna değinmek istiyorum. Hakem hatalarından dolayı kaybettiğimiz puanları gündeme getirmek istiyorum. Bu hatalardan dolayı 16 puan kaybettik. Ligin kaderini hakemleri belirledi. Son haftaya kadar şansımızı zorlayacağız."

Altınordu play-off'u zorlayacak

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kalan 8 haftanın çok çekişmeli geçeceğini anlattı.

Önlerindeki maçları da kazanmak istediklerini kaydeden Eroğlu, "İlk 6 ile puan farkı olsa da sonuna kadar zorlayacağız. Kalan 8 haftada herkes birbiriyle oynayacak. İstikrarlı sonuçlara imza atan takımlar ilk 6 içine girebilir. Son aldığımız galibiyetle alttan uzaklaştık. Son haftalarda futbolumuzu sahaya yansıtıp bunu skora da yansıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Denizlispor sıkıntılı

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, takımın ligin ikinci devresinde beklentilerinin altında bir performans gösterdiğini dile getirdi.

Transfer yasağının kaldırılmaması, futbolcuların öz güven kaybının kendilerini zor duruma düşürdüğünü belirten Tandoğan, "Oyuncu sayımızı eksik, buna çare bulamadığımız anlar oluyor. Bunlar futbolda var ama bu 3 ceza puanı almamız, maddi konulardaki sıkıntı bizi etkiliyor. Sonuç olarak 31 puanımız var, en alttaki takımla 7 puan fark var ama bir an önce alttan kurtulmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adana Demirspor'un hedefi play-off

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, üst sıralar için umutlarını koruduklarını aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Adana Demirspor, Türk futbolunun en önemli camialarından birisine sahip bir kulüp. Futbolcusuyla, teknik ekibiyle, camiasıyla, taraftarıyla böyle bir kulübün Süper Lig'de yer almasını her zaman arzuluyoruz. Bu sene istediğimiz performansı pek sergileyemedik ancak play-off şansımız sürüyor. Bu şansımızı da kovalayacağız ve ilk 6 içerisinde yer alarak play-off mücadelesine katılmaya çalışacağız. Adana Demirspor'un hak ettiği her her zaman Süper Lig'dir."

Elazığspor ligde kalmak için umutlu

Küme düşme korkusu yaşayan takımlardan Elazığspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, ligde kalacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Bektaş, evlerinde ve deplasmanda dörder olmak üzere toplam 8 maçları kaldığını ve her maç kazanmak için çıktıklarını söyledi.

Şu anda düşme hattında kıyasıya bir mücadele yaşandığını vurgulayan Bektaş, bu süre zarfında rakiplerinden Mersin İdmanyurdu ve Şanlıurfaspor ile deplasmanda, Samsunspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'la evlerinde karşılaşacaklarını belirtti.

Rakiplerin de kendi aralarında maçları bulunduğunu ve bunların 6 puanlık karşılaşmalar olduğunu kaydeden Bektaş, şunları kaydetti:

"Bize gelecek Samsunspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'u yenmekten başka şansımız yok. Kendi evimizde rakiplerimizle oynayacağımız maçları kaybetme ya da puan kaybetme lüksümüz yok. Bu takım Allah'ın izniyle ligde kalacak, düşme gibi bir endişemiz yok. Yeter ki evimizdeki maçları kazanalım. Deplasmanda alacağımız her puan da bize ekstra zaten."

Samsunspor moralli

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ikinci yarıya 13 transfer yaparak başladıklarını hatırlattı.

Transfer döneminde çok şanslı olduklarına işaret eden Özköylü, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi ve karakterli futbolcuları transfer etme şansı yakaladık. Oyuncu profilinin doğru olması ikinci yarıda yükselişe geçmemizde en büyük etken oldu. Haftalar geçtikçe takımın uyumu ve adaptasyonu, oyun sisteminin oturması bizi istediğimiz noktalara getirmiş gibi gözüküyor ama yine de önümüzde zorlu bir süreç var. Ancak daha moralli ve güçlüyüz, bazı şeyler rayına oturdu. Bundan sonrası daha iyi olacak diye düşünüyorum."

Ligde halen rahat durumda olmadıklarına dikkati çeken Özköylü, "Kritik maçlar oynayacağız. Özellikle sırasıyla oynayacağımız Şanlıurfaspor, Elazığspor ve Manisaspor, rakibimiz durumdaki takımlar. Bu maçlardan alacağımız puanlar bizi ligde tutacaktır." diye konuştu.

Şanlıurfaspor endişe etmiyor

Ligde 14. sırada bulunan Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı İsmail Bağıban, "Bizim bu sezon düşme korkumuz yok, aklımızdan bile geçirmiyoruz." dedi.

Bağıban, ligde üst üste kötü sonuçlar aldıklarını ancak takımın toparlanabilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak, "Bizim bu sezon düşme korkumuz yok, aklımızdan bile geçirmiyoruz. Bu ligde düşecek en son takım biziz. Tabi yine bütün önlemlerimiz alacağız. Daha 8 hafta var. Dolayısıyla fikstür avantajımızı da kullanacağız. Takımımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Manisaspor yeni başlangıç peşinde

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligin yeni başlıyormuş gibi düşündüğünü, kalan 8 hafta en iyi sonuçları alıp, lige tutunmak istediklerini vurguladı.

Kalan 8 haftada alt sıradaki takımlarla maçlarının olduğunu hatırlatan Karafırtınalar, "Biz yerimizi koruduğumuz müddetçe bir sorun yaşamayacağız. Kalan 8 hafta kolay geçmeyecek. Zor maçlar oynanacak, bu süreçte kadro derinliği olan takımların ligde kalacağına inanıyorum, biz de bunlardan biri olacağız." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Gaziantepspor konumundan rahatsız

Büyükşehir Gaziantepspor Kulübü Başkanı Osman Toprak, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve mevcut konumlarını hak etmediklerini kaydetti.

Kulüp üzerindeki kötü tablodan bir an önce kurtulmaları gerektiğini ifade eden Toprak, bu anlamda teknik ekip ve futbolcularla görüşmeler yaptıklarını, kötü gidişatı durdurmak istediklerini anlattı.

Sıkıntılı süreci geride bırakacaklarına inandığını belirten Toprak, "İnşallah sezon sonunda şu an yaşadıklarımız kötü bir anı olarak kalacak. Kadro kalitemiz ve yönetim anlayışımızla uyuşmayan bir yerdeyiz. Diyecek çok bir şey yok. Bundan sonraki her maç bizim için çok önemli." diye konuştu.

Mersin İdmanyurdu'nun direnci arttı

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş, yaptığı açıklamada, köklü bir geçmişe sahip Mersin ekibinin çok zor günler geçirdiğini vurguladı.

Sıkıntılı bir dönemde olduklarının altını çizen Eriş, ekonomik anlamda büyük zorluklar yaşayan futbolcuların sahada adeta onur mücadelesi ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Eriş, bu süreçte tüm kentin takıma sahip çıkması gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

"Son 8 haftadır kaybetmeyen bir takım var. Mücadele eden, her şeyini ortaya koyan bir takım var. Ligde kalacağımıza inanıyorum. Kent halkından da futbolcularımın bu ayakta kalma mücadelesini destek vermelerini bekliyoruz. Bize destek olsunlar oyuncularımız zaten ellerinden gelinin en iyisini sahaya yansıtmak için var gücüyle çalışıyor."

Bandırmaspor umudunu yitirmiyor

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Erhan Elmastaş, kalan bölümde alacakları sonuçlarla ligde kalmaya çalışacaklarını bildirdi.

Alt sıradaki takımlar arasında çok az puan farkı olduğuna dikkati çeken Elmastaş, "Mücadeleye devam edeceğiz. Eskişehirspor karşısında çok güzel bir futbol sergiledik. İnanıyorum ki kalan maçlarda aynı güzellikte oynarsak alt sıradan kurtuluruz. Mücadeleye devam edeceğiz. Son 8 maçta alt sıradan kurtulup ligde kalmaya çalışacağız." şeklinde görüşlerini dile getirdi.