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Fikret Orman ve Şenol Güneş
FUTBOL

Fransa'dan Fikret Orman ve Şenol Güneş'e şok!

Fransa Futbol Federasyonu, Fikret Orman ve Şenol Güneş'e bu akşamki Metz - Lyon maçını izlemesi için izin vermedi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:42:18 Güncelleme: 14:22:38

Fransa Futbol Federasyonu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in bu akşam oynanacak Metz - Lyon maçını izlemesine izin vermedi.

Önümüzdeki hafta Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Lyon'un maçını yerinde takip etmek için bugün başkan Fikret Orman ile birlikte Fransa'ya gitmek istedi. Ancak Fransa Futbol Federasyonu'na maçı izlemek için resmi talepte bulunan Beşiktaş Kulübü, ilginç bir şekilde ret cevabı aldı. Fransa Futbol Federasyonu, Metz - Lyon maçının ceza sebebiyle seyircisiz oynanacağını ve bu sebepten dolayı dışarıdan hiç kimsenin stada giremeyeceğini gerekçe göstererek, Beşiktaş'a ret cevabı verdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş de bunun üzerine bu akşam Fransa'ya gitmekten vazgeçmek zorunda kaldı.

Bu arada kulüpten alınan bilgiye göre, Lyon'un Beşiktaş'ın 3 maçını takip ettiği ve hem federasyon, hem de kulüp tarafından hiçbir zorluk çıkarılmadığı halde Fransa Futbol Federasyonu'nun böyle bir gerekçe öne sürmesi manidar karşılandı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 33 dakika önce
    korkunun ecele faydası yok. bjk eler o takımı hemde deplasmanda yener ahada buraya yazdım. bakın görün
  • Misafir 3 saat önce
    Safligimiz yuzunden yemedigimiz kazik kalmadi.
  • Misafir 3 saat önce
    Korkaklar
  • Misafir 3 saat önce
    bu kadar korkmayın be
  • Misafir 4 saat önce
    bu kadar kendimizi ezdirirsek az bile yapıyorlar.
  • Misafir 4 saat önce
    tv den izle boşa masrafmış zaten
  • Misafir 4 saat önce
    ARTIK KORKUYORLAR TÜRKLERDEN
  • Misafir 4 saat önce
    her platformda Türk düşmanlığı yapılıyor...
  • Misafir 4 saat önce
    SAÇMA
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