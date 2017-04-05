Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Sivasspor'u evinde ağırlayacak. Atiker Konyaspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Peki Atiker Konyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ATİKER KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atiker Konyaspor ile Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Atiker Konyaspor - Sivasspor maçı 06 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Alper Ulusoy'un yöneteceği maç a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

STADYUM KONUMU

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında 0-0'ın rövanşında Sivasspor'u ağırlayacak olan Atiker Konyaspor, zorlu mücadelenin biletlerini satışa çıkardı.

Atiker Konyaspor'un 6 Nisan Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20:00'da Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçının bilet satışına başlandı. En ucuzunun 5 TL, en pahalı biletin ise 25 TL olduğu karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Medaş batı alt tribünü tüm bloklar 25 TL, Medaş batı üst tribün tüm bloklar 20 TL, Spor Toto doğu alt tribünü tüm bloklar 10 TL, Spor Toto doğu üst tribünü tüm bloklar 5 TL, Konya Çimento güney alt/üst tribünü tüm bloklar 5 TL, Kule Site kuzey alt/üst tribünü tüm bloklar 5 TL, Misafir takım tribünü üst a-b-c bloklar 6,5 TL. Taraftarlar, stadyum gişelerinden ya da internetten biletlerini satın alabilecek.