İspanya La Liga'da lider Real Madrid'in 2 puan gerisindeki Barcelona, evinde 4. sırada 58 puanla yer alan Sevilla'yı ağırlıyor. Peki Barcelona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BARCELONA - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Camp Nou'da oynanacak mücadele bu akşam Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak. İspanyol hakem Clos Gomez'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Sevilla, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 20 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

● Sevilla, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Sevilla, La Liga'da Barcelona ile oynadığı 19 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı.

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