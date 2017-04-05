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Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Premier Lig lideri Chelsea, son haftalarda zor günler geçiren Manchester City'i ağırlıyor. Peki Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:42:07 Güncelleme: 18:46:25

İngiltere Premier Lig'de lider Chelsea, evinde Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'i ağırlıyor. Peki Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge'da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22:00'da başlayacak. İngiliz hakem Mike Dean'ın düdük çalacağı mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Manchester City, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Manchester City, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Chelsea, evinde oynadığı son maçı Crystal Palace'a kaybetti.

● Manchester City, deplasmanda oynadığı son maçta Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

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