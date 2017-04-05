İngiltere Premier Lig'de lider Chelsea, evinde Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'i ağırlıyor. Peki Chelsea - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
CHELSEA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge'da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22:00'da başlayacak. İngiliz hakem Mike Dean'ın düdük çalacağı mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER
● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
● Manchester City, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
● Manchester City, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
● Chelsea, evinde oynadığı son maçı Crystal Palace'a kaybetti.
● Manchester City, deplasmanda oynadığı son maçta Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.
STADYUM KONUMU