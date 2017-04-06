KARDEMİR KARABÜKSPOR HABERLERİ
06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"Stoch önce kendini eleştirsin"
FUTBOL
"Stoch önce kendini eleştirsin"
Real Madrid, Leganes'i rahat geçti
FUTBOL
Real Madrid, Leganes'i rahat geçti
Chelsea, City'i de yıktı!
FUTBOL
Chelsea, City'i de yıktı!
Napoli yendi, Juve turladı!
FUTBOL
Napoli yendi, Juve turladı!
Fener'den aynı tarife!
FUTBOL
Fener'den aynı tarife!
Bu gurur Türkiye'nin!
FUTBOL
Bu gurur Türkiye'nin!
Fransa'dan Fikret Orman ve Şenol Güneş'e şok!
FUTBOL
Fransa'dan Fikret Orman ve Şenol Güneş'e şok!
Yok artık Ümit Özat!
FUTBOL
Yok artık Ümit Özat!
Avrupa bu Türkler'in peşinde!
FUTBOL
Avrupa bu Türkler'in peşinde!
Açıklandı! Listede 2 Türk takımı var...
FUTBOL
Açıklandı! Listede 2 Türk takımı var...
Paşa paşa yarı finale!
FUTBOL
Paşa paşa yarı finale!
İşte Şenol Güneş'in bombaları!
FUTBOL
İşte Şenol Güneş'in bombaları!
"Yarı finale çıktığımız için mutluyum"
FUTBOL
"Yarı finale çıktığımız için mutluyum"
Sezon sonunda...
FUTBOL
Sezon sonunda...
ÖNE ÇIKANLAR
Zoran Barisic Kardemir Karabükspor
FUTBOL

Zoran Barisic: "Ligi ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, oyunlarını geliştirerek ligi ilk 10 sırada bitirmek istediklerini belirtti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 21:04:07 Güncelleme: 06 Nisan 2017 Perşembe, 00:55:11

Süper Lig'in 27. haftasında Cuma günü Bursaspor'a konuk olacak Kardemir Karabükspor hazırlıkları sürdürdü. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stad'ında Zoran Barisic yönetiminde yapılan idmana sakatlıkları bulunan Traore ve Latovlavici ile izinli olan Seleznov katılmazken, Zec takımdan ayrı düz koşu çalışma yaptı.

"BURSA BİRAZ BASKI ALTINDA"
İdmanın basına açık bölümünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Zoran Barisic, Fenerbahçe maçında ciddi anlamda iyi mücadele ederek iyi oynadıklarını söyleyerek, "Oyuncular saha içinde iyi mücadele ettiler. Tek eksiğimiz bizim şansımızdı ve Fenerbahçe bizden daha şanslıydı. Bursaspor maçında sakat ve cezalı oyuncularımız var. Sakatlarımızın eksikliğini takım halinde atlatarak üstesinden gelmek istiyoruz. Bursaspor biraz baskı altında bulunduğu konum itibari ile. Aramızda pekte puan farkı yok. Biz iyi oynayıp mücadele ediyoruz. Bursaspor takımı da güçlü bir ekip her ne kadar baskı altında olsalar da. Fenerbahçe maçında nasıl oynadıysak Bursa maçında da aynı şekilde oynayarak evimize 3 puan ile dönmek istiyoruz" dedi.

Hedefinin ligi ilk 10 içinde bitirmek olduğunu ve iyi yolda olduklarını da kaydeden Barisic, "Takımlar arasında pek bir uçurum yok aslında. Her takım her takımı yenebiliyor. Sadece ilk üç veya dört takım farklı gidiyor. Nasıl Fenerbahçe ve Başakşehir'i yenecek durumda iken, Gençlerbiliği ve Adanaspor'a da kaybet durumu da söz konusu olabiliyor. Aramızda bir fark yok aslında. Hedefimiz oyunumuzu geliştirerek ligi ilk 10 içinde bitirebilmek" ifadelerine yer verdi.

Kırmızı-mavili ekip daha sonra basına kapalı olarak çift kale taktik idmanı yaptı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Karabükspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
FUTBOL

Fenerbahçe, Karabük deplasmanında
"Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama maçı kazanmak istiyoruz"
FUTBOL

"Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz ama..."
Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FUTBOL

Medipol Başakşehirin konuğu Kardemir Karabükspor
Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçları!
FUTBOL

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta başlıyor