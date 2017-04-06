Kemal Özdeş: "Yarı finale çıktığımız için mutluyum"

Kemal Özdeş, "Öncelikle turu geçip 4 takıma arasında kaldığımız için mutluyum. Bugün buraya 2-0 avantajı ile geldik. İlk yarıda kornerde uzaklaştıramadığımız bir topla gol yemek hem rakibin coşkusunu arttırdı, hem de bizim biraz oyundan düşmemize neden oldu. Daha sonra rakibimizin etkili olduğu anlarda attığımız gol burada turu bize kazandırdı diye düşünüyorum. Yine ikinci bir pozisyonda kaybettiğimiz topla geriye Kweuke'nin attığı ikinci golle geriye düştük. Yine Rize takımının gol pozisyonları var, biz sadece bugün ikinci yarı savunma yapmak zorunda kaldık. Daha fazla gol yiyebilirdik. Bunu da ilk maçta aldığımız skora bağlıyorum. Son dakikada attığımız golle beraberliği yakaladık yarı finale kaldık, bundan da çok mutluyum ama bu oynadığımız düzey yarı final için yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı.

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