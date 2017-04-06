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Barcelona: 3 - Sevilla: 0 | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 30. haftasında Barcelona evinde Sevilla'yı 3-0 mağlup etti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 23:39:42 Güncelleme: 06 Nisan 2017 Perşembe, 00:56:47

La Liga'da 30. haftanın maçında Barcelona bir diğer şampiyonluk adayı Sevilla'yı konuk etti.

İlk yarıda fırtına gibi esen Katalanlar, 25'te Suarez, 28 ve 33. dakikalarda Messi'nin golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 69 yaparken, Sevilla ise 58 puanda kaldı.

DEPORTIVO YENİŞEMEDİ
30. haftasında milli futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo, sahasında Granada ile 0-0 berabere kaldı. Ligin alt sıralarını ilgilendiren maçta girdiği pozisyonları değerlendiremeyen ve bir de penaltı kaçıran Deportivo, 1 puanla yetindi.

Müsabakanın 77. dakikasında Celso Borges'in kullandığı penaltıda Granada kalecisi Ochoa gole engel olurken, bu, Deportivo'nun ligde art arda kaçırdığı 3. penaltı olması açısından dikkati çekti.

Deportivo'da 26. haftada oynanan Sporting Gijon maçında Emre Çolak, 29. haftadaki Valencia karşılaşmasında da Fayçal Fajr takımı adına penaltı kaçırmıştı.

Bu arada Deportivo'da yeni teknik direktör Pepe Mel'in son 3 maçta sonradan oyuna aldığı Emre Çolak, Granada karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Emre, maçın sonuna kadar oyunda kaldı. Golsüz biten karşılaşma sonunda Deportivo 28 puanla 16, Granada ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.

La Liga'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Alaves: 0 - Osasuna: 1
Sporting Gijon: 0 - Malaga: 1

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