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Napoli: 3 - Juventus: 2 | MAÇ SONUCU

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, deplasmanda Napoli'ye 3-2 yenilmesine karşın, ilk müsabakadaki 3-1'lik skor avantajıyla finale yükseldi

06 Nisan 2017 Perşembe, 00:20:04 Güncelleme: 00:57:00

Juventus, yarı final ilk maçında 3-1 mağlup ettiği Napoli ile San Paolo Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Hakem Luca Banti'nin yönettiği karşılaşmada Juventus, Arjantinli futbolcusu Gonzalo Higuain'in 32. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Maçın 53. dakikasında Napoli, Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1 yaptı. Çabuk toparlanan Juventus, Higuain'in 59. dakikada attığı golle tekrar öne geçti: 1-2.

Ev sahibi takım bu gole yanıt vermekte gecikmedi ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Juventus kalecisi Neto'nun hatasını değerlendirerek maçta yeniden eşitliği sağladı: 2-2.

Napoli, Lorenzo Insigne'nin 67. dakikada kaydettiği golle takımını tekrar öne geçirdi: 3-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Napoli sahadan 3-2 galip ayrıldı. İlk maçı 3-1 kazanan Juventus, skor avantajıyla üst üste 3. kez adını finale yazdırdı.

İtalya Kupası finalinde Lazio ile Juventus karşı karşıya gelecek.

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