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Dick Advocaat: "Stoch önce kendini eleştirsin"

Yarı finale yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, maç sonrasında iyi futbol oynadıklarını söylerken, Miroslav Stoch sorusu sonrası sinirlendi

06 Nisan 2017 Perşembe, 00:39:19 Güncelleme: 00:54:47

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Advocaat, takımının iyi bir skor alabilmek için son derece konsantre bir görüntü sergilediğini belirterek, "Oyuncularım bugün futbol oynamaya çalıştılar. Hareketleri, topa dokunuşları iyiydi. Bu akşam iyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"LENS'LE İLGİLİ OLARAK YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜM"
Sezon sonunda takımdan ayrılacak olmasına karşın yönetime takımla ilgili olarak rapor sunduğunu ifade eden Advocaat, Lens için de başkan ve yönetimle görüşme yaptığını belirterek, "Lens için daha önce konuşup görüştük. Benim ne düşündüğümü biliyorlar ve ben de onların ne düşündüğünü biliyorum. Şu anda beklemek gerekiyor çünkü Lens, Sunderland'in oyuncusu. Kadroyla ilgili olarak yönetimle iki kez görüştük. Kulübün içindeki insanlar bu takımın nasıl daha iyi bir noktaya geleceğini ve nasıl gelişeceğini biliyor. Bu çok önemli" dedi.

"SADECE MAÇLA İLGİLİ OLARAK KONUŞACAĞIM"
Türkiye macerası lig bittiği zaman sona erecek olan Advocaat, Türkiye'de kendisini futbol anlamında en çok şaşırtan konunun ne olduğu ile ilgili olarak sorulan bir soruya ise "Ben başka konularla ilgili olarak burada bulunmuyorum, ben burada bu maçı konuşmak için bulunuyorum. Tüm saygımla söylüyorum şunu, bu maç diğer her şeyden daha önemli" diye cevap verdi.

"STOCH ÖNCE KENDİSİNİ ELEŞTİRSİN"
Miroslav Stoch'un kendisini eleştirdiği ve bu nedenle kadroya girmediği yönünde sorulan bir soruyu yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Öncelikle ben gazeteleri okumuyorum ve bu nedenle beni eleştirmiş midir bilmiyorum. Eğer eleştirmesi gereken birisi varsa o da kendisidir. Yeterince iyi değilseniz kadroda değilsinizdir. Bir şey demiş midir bilmiyorum ama dediyse de umrumda değil. Kadroda olmayan oyuncular bir şekilde hocalarından memnuniyet duymuyordur. Ayrıca şöyle bir şey de var, eğer bir sorunu varsa bunu bana söylemeli, medyaya değil" diyerek sözlerini noktaladı.

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