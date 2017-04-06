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Onur Kıvrak: "Panik yok, Talisca bende"

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürürken, kaptan Onur Kıvrak, dev karşılaşma Anderson Talisca’ya dikkat çekti

06 Nisan 2017 Perşembe, 01:22:35 Güncelleme: 09:26:04

Brezilyalı yıldızın, Siyah-Beyazlı ekibin en etkili ismi olduğunu söyleyen Onur, antrenmanda bir ara takım arkadaşlarına “Panik yok, Talisca bende” esprisini yaptı.

Ardından Talisca’nın çok etkili bir futbolcu olduğunu da sözlerine ekleyen Kıvrak, “Beşiktaş’a geçit vermeyeceğiz. Özellikle Talisca’nın sert şutları bende, kimse merak etmesin. Ancak siz de dikkatli olun. Talisca topu ayağına aldığında çok etkili şutlar atabiliyor” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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