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Dursun Özbek
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UEFA'dan Dursun Özbek'e özel teşekkür!

UEFA Başkanı Ceferin, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e “şeffaflık” konusunda özel teşekkür etti

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:34:00 Güncelleme: 11:20:37

UEFA Başkanı Ceferin’in, Helsinki’de TFF heyetiyle birlikte görüştüğü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e “şeffaflık” konusunda özel teşekkür ettiği ortaya çıktı. Ceferin’in, “Her konuda şeffaf olmanızı önemsiyoruz. Galatasaray bu şekilde ilerlediği sürece desteğimiz hep arkanızda olacak” dediği öğrenildi.

Önceki gece İstanbul’a dönen başkan Özbek “Her şey daha iyi olacak. Olumlu görüşmeler oldu. Bundan sonra 2-3 ayda bir UEFA yetkilileri ile rutin olarak bir araya geleceğiz” açıklamasını yaptı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 9 saat önce
    Gerçekten de bu takımın azınlıkların kulübü olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.
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