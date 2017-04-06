Emenike şaşırttı!

Fenerbahçe'de disiplinsiz tavırları ve kötü futboluyla gözden düşen Emmanuel Emenike, 19 Şubat’taki Kasımpaşa maçından bu yana dün ilk kez 18’de yer aldı. Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Nijeryalı forvet, “Kendimi iyi hissediyorum. Tanrı’ya şükürler olsun ki bu takımın bir parçasıyım. Sahaya çıktığımda da bu takım için elimden geleni yapacağım” diyerek herkesi şaşırttı.

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