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Emenike
FUTBOL

Emenike şaşırttı!

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-0 yendiği maça ilk 18'de başlayan Emenike, "Bu takımın bir parçasıyım" dedi

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:39:44 Güncelleme: 11:19:25

Fenerbahçe'de disiplinsiz tavırları ve kötü futboluyla gözden düşen Emmanuel Emenike, 19 Şubat’taki Kasımpaşa maçından bu yana dün ilk kez 18’de yer aldı. Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Nijeryalı forvet, “Kendimi iyi hissediyorum. Tanrı’ya şükürler olsun ki bu takımın bir parçasıyım. Sahaya çıktığımda da bu takım için elimden geleni yapacağım” diyerek herkesi şaşırttı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    yeteneği sınırlı, fb'ye yakışmıyor, gitmesi lazım..
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