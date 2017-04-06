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Hüseyin Göçek
FUTBOL

MHK, Hüseyin Göçek’i affetmedi

MHK, Alanyaspor - Kasımpaşa maçında çok kötü bir yönetim sergileyerek Paşa’nın mağlubiyetinde başrol oynayan Hüseyin Göçek’i affetmedi

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:45:26 Güncelleme: 11:19:43

Süper Lig’de hafta sonu oynanan Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçında çok kötü bir yönetim sergileyerek Paşa’nın mağlubiyetinde başrol oynayan hakem Hüseyin Göçek’i MHK affetmedi.

Mücadelede birçok tartışmalı karara imza atan, Lacivert-Beyazlılar’ın net penaltısını vermeyen, Alanyalı oyuncuya kırmızı kartı gösteremeyen Göçek’e karşılaşmanın gözlemcisi tarafından 7.9 gibi oldukça düşük bir not verildi.

Kasımpaşa’yı yakan Hüseyin Göçek’in MHK tarafından kızağa çekileceği ve uzun bir süre görev verilmeyeceği bildirildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 30 dakika önce
    Habertürk'ün sahibi kasımpaşaspor başkanı mı bu kaçıncı onları koruyan haber
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