MHK, Hüseyin Göçek’i affetmedi

Süper Lig’de hafta sonu oynanan Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçında çok kötü bir yönetim sergileyerek Paşa’nın mağlubiyetinde başrol oynayan hakem Hüseyin Göçek’i MHK affetmedi.

Mücadelede birçok tartışmalı karara imza atan, Lacivert-Beyazlılar’ın net penaltısını vermeyen, Alanyalı oyuncuya kırmızı kartı gösteremeyen Göçek’e karşılaşmanın gözlemcisi tarafından 7.9 gibi oldukça düşük bir not verildi.

Kasımpaşa’yı yakan Hüseyin Göçek’in MHK tarafından kızağa çekileceği ve uzun bir süre görev verilmeyeceği bildirildi.