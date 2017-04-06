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Galatasaray Vitor Hugo transferini bitiriyor!

Galatasaray için Nisan ayı oldukça hareketli geçecek; Palmieras forması giyen tecrübeli stoper Vitor Hugo ile her konuda anlaşma sağlandı

06 Nisan 2017 Perşembe, 10:46:43 Güncelleme: 11:20:43

Galatasaray, Brezilya'da Palmieras forması giyen tecrübeli stoper Vitor Hugo ile anlaştı.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray ile Hugo arasındaki ön görüşmelerde taraflar her konuda anlaşma sağlarken, Brezilyalı stoperin alacağı ücret konusunda herhangi bir pürüz kalmadı.

Haberde, Hugo'nun menajerinin 11-12 Nisan arası İstanbul'da olacağının da altı çizildi.

Palmeiras'ta 55 maça çıkan 1991 doğumlu Hugo, 5 gol atıp 1 asist yaptı.

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