Galatasaray Vitor Hugo transferini bitiriyor!

Galatasaray, Brezilya'da Palmieras forması giyen tecrübeli stoper Vitor Hugo ile anlaştı.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray ile Hugo arasındaki ön görüşmelerde taraflar her konuda anlaşma sağlarken, Brezilyalı stoperin alacağı ücret konusunda herhangi bir pürüz kalmadı.

Haberde, Hugo'nun menajerinin 11-12 Nisan arası İstanbul'da olacağının da altı çizildi.

Palmeiras'ta 55 maça çıkan 1991 doğumlu Hugo, 5 gol atıp 1 asist yaptı.