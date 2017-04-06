Bursaspor ile Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geliyor. Bursaspor, bu maçtan iyi ayrılarak 3 puan almayı hedefliyor. Peki Bursaspor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BURSASPOR - KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bursaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor. Bursaspor - Kardemir Karabükspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN sports kanalından canlı yayınlanacak.

ÜSTÜNLÜK BURSASPOR'DA

Bursaspor ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların dokuzunu Bursaspor, yedisini ise Kardemir Karabükspor kazanırken 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil beyazlılar Bursa'da oynadığı maçlarda Kardemir Karabükspor'u 6 kez yenerken 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 0-0 sonuçlanmıştı. Bursaspor'da 7 gole imza atan kaptan Batalla takımın en büyük kozu olacak.

Bursaspor'da sezonu kapatan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir'in dışında yeşil beyazlılarda tek sakat olarak Gençlerbirliği'nden kadroya dahil edilen Bogdan Stancu kaldı.

BURSASPOR KALESİNİ GOLE KAPATMIYOR

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan ve kötü gidişe son veremeyen Bursaspor, 15 haftadır da kalesini gole kapatamadı.

Sezonun 16 haftalık ilk bölümünde 27 puan toplayan ve Avrupa kupalarına gitme hesabı yapan ancak ikinci bölümdeki 10 maçtan sadece 5 puanla ayrılarak taraftarını üzen yeşil-beyazlılar, son haftalarda gol yemeden sahadan ayrılamıyor.

Süper Lig'de son olarak 11. haftada Akhisar Belediyespor ile sahasında 0-0 berabere kalan Bursaspor, ardından oynadığı 15 maçta da gol yedi.

Ligde ilk 11 haftada kalesinde sadece 7 gol gören yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı 15 maçta ise 28 golü kalesinde bularak farklı bir istatistiğe imza attı.

7 MAÇTA KALE GOLE KAPANDI

Bursaspor'da 26 maçta da forma giyen kaleci Harun Tekin, bu sezon çıktığı müsabakaların sadece 7'sinde kaleyi gole kapatmayı başarabildi.

Gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen deneyimli file bekçisi, ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor maçlarında gol yemedi.

EN FARKLI MAĞLUBİYET KASIMPAŞA'DAN

Yeşil-beyazlılar, ligin geride kalan 26 haftalık diliminde en fazla golü Kasımpaşa maçında kalesinde gördü.

Ligin 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, bu maçta sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

SONUÇLAR

Bursaspor'un ligin 26 haftalık diliminde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

1. hafta: Adanaspor: 1 - Bursaspor: 2

2. hafta: Bursaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2

3. hafta: Fenerbahçe: 0 - Bursaspor: 1

4. hafta: Bursaspor: 3 - Kayserispor: 1

5. hafta: Bursaspor: 1 - Kasımpaşa: 0

6. hafta: Gaziantepspor: 3 - Bursaspor: 2

7. hafta: Bursaspor: 0 - Osmanlıspor: 0

8. hafta: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Bursaspor: 2

9. hafta: Bursaspor: 2 - Atiker Konyaspor: 0

10. hafta: Kardemir Karabükspor: 0 - Bursaspor: 0

11. hafta: Bursaspor: 0 - Akhisar Belediyespor: 0

12. hafta: Galatasaray: 3 - Bursaspor: 1

13. hafta: Bursaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1

14. hafta: Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1

15. hafta: Bursaspor: 2 - Antalyaspor: 1

16. hafta: Gençlerbirliği: 3 - Bursaspor: 1

17. hafta: Bursaspor: 1- Trabzonspor: 2

18. hafta: Bursaspor: 0 - Adanaspor: 1

19. hafta: Medipol Başakşehir: 1 - Bursaspor: 0

20. hafta: Bursaspor: 1 - Fenerbahçe:1

21. hafta: Kayserispor: 2 - Bursaspor: 0

22. hafta: Kasımpaşa: 4 - Bursaspor: 0

23. hafta: Bursaspor: 2 - Gaziantepspor: 1

24. hafta: Osmanlıspor: 1 - Bursaspor: 1

25. hafta: Bursaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 3

26. hafta: Atiker Konyaspor: 2 - Bursaspor: 0

"EVİMİZE ÜÇ PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacakları Bursaspor maçına ilişkin, "Evimize üç puanla dönmek istiyoruz." dedi.Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Barisic, geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçını kaybetmelerine rağmen çok iyi mücadele ettiklerini, ortaya konan futboldan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Takımda birçok oyuncunun sakat olduğunu kaydeden Barisic, "Fakat bir takımımız var. Bu sorunu, sakat oyuncuların eksikliğini takım halinde atlatmak, üstesinden gelmek istiyoruz. Bursaspor, bulunduğu konum itibarıyla biraz baskı altında diyebiliriz. Aramızda fazla puan farkı yok, sıralamada yakın durumdayız. Biz iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bursaspor da güçlü bir rakip, her ne kadar baskı altında olsalar da. Fenerbahçe maçında nasıl oynadıysak, Bursaspor müsabakasında da aynı şekilde oynamak istiyoruz. Evimize üç puanla, mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz." diye konuştu.Hedeflerinin ligi ilk 10 içinde bitirmek olduğunu vurgulayan Barisic, "İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz. Takımlar arasında fazla bir fark yok. Herkes birbirini yenebiliyor. Sadece ilk 3 veya 4 takım, onlar biraz bizden ayrı gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.- Bursaspor maçı hazırlıkları Kardemir Karabükspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Barisic yönetiminde, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda, top kontrolü, şut ve taktik çalışmaları yapıldı.Sakatlıkları bulunan Kerim Zengin, Traore ve Latovlevici, idmana katılmadı.Öte yandan, antrenman sırasında Barış Başdaş ile Yatabare arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginlik, diğer futbolcuların araya girmesiyle sona erdi.