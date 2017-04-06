Muharrem Usta: "Taraftarımız bize öz güven aşıladı"

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında sabrın büyük bir erdem olduğunu vurguladı. Usta, sabırlı olmanın önemine değinerek, "Ben, Trabzonspor başkanı olarak bugüne kadar kaydettiğimiz ilerleme ve dönüşümün büyük bir sabrın eseri olduğuna inanıyorum. Camia yıllar boyu maddi, manevi hırpalanmış kulübüne karşı belkide başka hiçbir camianın sergileyemeyeceği bir sabır örneği gösterdi ve bugün emin adımlarla ilerlediğimiz yolun yapı taşlarını döşedi" şeklinde konuştu.

"NAĞMAĞLUBUZ"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, son 10 maçtır namağlup olarak yollarına devam ettiklerini belirterek, "Topladığımız 26 puan son yılların en iyi serisidir. Trabzonspor'da 3. defa göreve gelen değerli hocamız Ersun Yanal'ın da en başarılı grafiğidir. Tıpkı onun da ısrarla vurguladığı gibi 'Başarı tek başına gelmez. Bu pozitif ivme yakalamamızı, bu yükselişi gösterebilmemizi sağlayan birden fazla faktör var" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE BÜYÜK BİR ÖZ GÜVEN AŞILADI"

Usta, çıkış yakaladıkları bugünlerde taraftar desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "İlk etken tabi ki taraftar. 2017 itibariyle taşındığımız yeni yuvamızın heyecanı büyük. Peki o dev mabedimizin koltukları boş kalsaydı? Futbolcularımız aynı motivasyonla sahaya çıkar mıydı? Taraftarlarımız Medical Park Arena'daki ilk maçından beri bizi yalnız bırakmadı. Tribün ortalamamız eski stadyumumuzdaki en yüksek seyirci sayımızı dahi aştı. 18 Mart günü Galatasaray'a karşı oynadığımız ve yeni yuvamızdaki ilk derbi olma özelliği taşıyan karşılaşmada tribünleri dolduran 41 bin 461 taraftar camiamıza büyük bir öz güven ve yönetim kurulu olarak bizlere zorlukları aşma noktasında taze bir inanç aşıladı" açıklamasında bulundu.

"TAKIM OLMAK BİZE ÜTOPYA OLMAKTAN ÇIKTI"

Takım olma denilen hususiyeti tam anlamıyla sağlayamadıklarını ancak buna çok uzak olmadıklarını belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun dışında sezon başından beri pek çok sıkıntıyla boğuşan takımımızın bugün geldiği nokta itibari ile taraftarlarımızın sabır ve sevgiyle ördüğü yolda emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Takım olmak denilen o önemli hususiyeti henüz tam anlamıyla sağlamış değiliz. Ancak biliyoruz ki çok ama çok yakınız. Ersun hocanın sezon başından beri vurguladığı, teknik ekibi ile beraber başarmak için büyük bir emek harcadığı 'takım olma' misyonu artık uzak bir ütopya olmaktan çıktı. Takımımızın yakaladığı başarı, takım içindeki uyum ve arkadaşlık, futbolcu ve taraftarlarımız arasındaki pozitif iletişim buna işaret ediyor. Şayet sezon sonuna kadar bu pozitif grafiği sürdürebilirsek, önümüzdeki sezon takımımızı Avrupa kupalarında izlemenin keyfini yaşayabiliriz. Sezon sonunda gerçekleştireceğimiz transferlerle kadromuzu yeni ve doğru isimler ekleyerek Trabzonspor takımını geleceğe taşıyabiliriz."

"ARTIK DEVRAN DÖNÜYOR"

Muharrem Usta, kötü günler geçirdiklerini ve bu kötü günlerin geride kaldığını aktararak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu kulüp bizim. Bordosuyla, mavisiyle bu renkler bizim. Şimdiye kadar sıkıntıyı, gergin bekleyişleri, kimi zaman hüsran ve vazgeçişleri paylaştınız bizimle. Acıyı bal etmeyi taraftar sadakati ile bu kulübü yönetmeyi bize sizler öğrettiniz. Artık devran dönüyor. Bundan sonra tribünlerde, ekran başında zafer sevinçlerini kazanmanın mutluluğunu, duyulan gururu da paylaşacağız hep beraber. Sabrın sonu selamet demiş atalarımız. Selametli kalın."