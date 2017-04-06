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Rıza Çalımbay Antalyaspor
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Rıza Çalımbay: "Tek düşüncemiz Gençlerbirliği maçını iyi şekilde bitirmek"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği mücadelesinin kolay geçmeyeceğini belirterek, tek düşüncelerinin en iyi şekilde bu maçı tamamlamak olduğunu söyledi

06 Nisan 2017 Perşembe, 12:54:16 Güncelleme: 12:57:15

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta 2-1 kazandıkları Kayserispor maçında hakem Fırat Aydınus tarafından Charles'ın kırmızı kartla oyun dışında bırakılması yüzünden haksızlığa uğradıklarını savundu. Çalımbay, oyuncularının affedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurduklarını açıkladı.

Oyuncusunun haksız şekilde oyundan atıldığını ileri süren Çalımbay, şöyle devam etti:

"Federasyona bu konuda başvurduk. Olumlu sonuçlanırsa oyuncumuz bu hafta tekrar takımdaki yerini alacak. Saha içinde centilmenliğin dışına çıkmadık. Kayserispor'u mağdur duruma düşürmedik, düşürmeyiz de öyle bir şey yapmamız mümkün değil. Bizim orada penaltımız vardı, verilmedi. Arkadan El Kabir'e iki defa faul yapıldı. Bir tanesi çok bariz bir şeydi ona dahi kart verilmedi, onlara bile bir şey demedik."

Çalımbay, yollarına birlik ve beraberlik içinde devam edeceklerini, kendilerinin sahada, taraftarların ve yönetimin de saha dışında görevini yaparak, ligdeki çıkışlarını sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacakları maçın kolay geçmeyeceğini aktaran Çalımbay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kolay bir maç olmayacak. Takımımızın iyi mücadele edip, hep maçın içinde olması gerekiyor. Bizim bu saatten sonra hiçbir şeyi şansa bırakmamamız lazım. Önümüzde 8 kritik maç var. Bunları en iyi şekilde tamamlayacağız. Şimdi tek düşüncemiz Gençlerbirliği maçını iyi şekilde bitirmek."

Rıza Çalımbay, rakip takım otobüslerinin taşlanmaması gerektiğini, buna çok üzüldüklerini, bu durumdan kulübün çok büyük zarara uğradığını vurguladı.

Tecrübeli teknik adam, kart cezalısı Charles ile sakatlığı süren Chico dışında takımda eksik olmadığını sözlerine ekledi.

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