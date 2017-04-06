Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
7 NİSAN CUMA
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
8 NİSAN CUMARTESİ
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
9 NİSAN PAZAR
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
10 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
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YORUMLAR 0
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Misafir 3 saat önceYeter bıktık artık şu Ali palabiyik tan başka hakem mi yok00
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