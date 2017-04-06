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Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek!

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:22:34 Güncelleme: 14:47:22

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

7 NİSAN CUMA
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

8 NİSAN CUMARTESİ
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

9 NİSAN PAZAR
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar

10 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 saat önce
    Yeter bıktık artık şu Ali palabiyik tan başka hakem mi yok
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