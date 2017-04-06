BEŞİKTAŞ HABERLERİ
06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Haftanın maçının hakemi belli oldu!
FUTBOL
Haftanın maçının hakemi belli oldu!
Ve FIFA açıkladı! Türkiye...
FUTBOL
Ve FIFA açıkladı! Türkiye...
Beşiktaş'ta flaş gelişme!..
FUTBOL
Beşiktaş'ta flaş gelişme!..
"Stoch önce kendini eleştirsin"
FUTBOL
"Stoch önce kendini eleştirsin"
"Terim ve Emre Mor, G.Saray'a..."
FUTBOL
"Terim ve Emre Mor, G.Saray'a..."
Kıyamet kopacak!
FUTBOL
Kıyamet kopacak!
Emre Mor'a sürpriz talip!
FUTBOL
Emre Mor'a sürpriz talip!
Cenk Tosun, UEFA'ya konuştu!
FUTBOL
Cenk Tosun, UEFA'ya konuştu!
"Şampiyonsun Galatasaray' diyebilmeliyiz"
FUTBOL
"Şampiyonsun Galatasaray' diyebilmeliyiz"
"Panik yok, Talisca bende"
FUTBOL
"Panik yok, Talisca bende"
Usta: "Taraftarımız bize öz güven aşıladı"
FUTBOL
Usta: "Taraftarımız bize öz güven aşıladı"
Paşa'nın rakibi Konya!
FUTBOL
Paşa'nın rakibi Konya!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursaspor'a taktik
FUTBOL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursaspor'a taktik
Galatasaray işi bitiriyor!
FUTBOL
Galatasaray işi bitiriyor!
ÖNE ÇIKANLAR
Cenk Tosun Beşiktaş
FUTBOL

Cenk Tosun, UEFA'ya konuştu!

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, performansının gelişiminde teknik direktör Şenol Güneş'in büyük katkısı olduğunu söyledi

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:34:39 Güncelleme: 14:41:36

Beşiktaş'ın formda futbolcularından Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımın bu sezon Avrupa ve ligdeki performansı ile form durumuna ilişkin UEFA'ya röportaj verdi.

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u eleyerek ilk kez yarı finale kalma fırsatı yakaladığının hatırlatılması üzerine Cenk, "Turnuvada yarı finale kalacak güçte olduğumuza inanıyorum. Beşiktaş ile tarih yazmak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde forma gi̇ydi̇ği̇ 4 maçta 3 kez ağları sarsan 25 yaşındaki futbolcu, başarısının sırrının sorulması üzerine, "Sıkı çalışıyorum. Çalışmadan bir şey olmaz. Başarılı olmak için her zaman üzerine koyarak devam ediyorum. Forma şansı bulduğumda elimden geleni yapıyorum. Beşiktaş'taki üç sezonumda çok ilerleme kaydettim. Şenol Güneş'in gelişimimde büyük emeği var" cevabını verdi.

Cenk Tosun, penaltı bölgesinde etkili olması ve iki ayağını aynı derecede etkili kullanabilmesinin avantajını maçlarda yaşadığını da söyledi.

"DEMBA BA'DAN DA GOMEZ'DEN DE ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
Beşiktaş'ta önceki sezonlarda Demba Ba ile Mario Gomez'in yedeği olmasına rağmen bu sezon takımın kilit oyuncuları arasına giren Cenk, "İkisinden de çok şeyler öğrendim çünkü çok kaliteli golcüler. Geçen sezon gol sayımı artırarak ilk 11'de oynayabileceğimi gösterdim. Hocam bana güvendi ve ben de bu sezon gollerimle onu mahcup etmedim" ifadelerini kullandı.

Vodafone Arena'da taraftarla aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu ve bu durumun performanslarına yansıdığını belirten Beşiktaşlı golcü, "Ligde evimizde yenilgi yüzü görmedik ve bizi orada yenmek her rakip için çok zor. Lyon da o maçta zor anlar yaşayacak" diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ KARİYERİNİN ZİRVESİNDE"
Önemli teknik adamlarla aynı anda çalışabildiği için şanslı olduğunu vurgulayan Cenk, "Milli Takım'da Fatih Terim ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş bence Türkiye'nin en iyi iki teknik direktörü. Şenol Güneş ile daha fazla zaman geçiriyorum ve bunca yılın ardından kariyerinin zirvesine çıktığına inanıyorum. Takımın başına geçmesi, hepimizi olumlu yönde etkiledi ve son iki yıldır çok iyi futbol oynuyoruz. Onunla çalışmanın en önemli avantajı, bize arkadaş gibi davranması. Antrenörlüğü öncesinde öğretmenlik yapması, futbolcularla birebirde mükemmel iletişim kurmasını sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Cenk Tosun, ligde lider konumda bulunan Beşiktaş'ta futbolcular arasında aile ortamı yaşandığının altını çizerek, "Takım arkadaşlarımı dostlarım gibi görüyorum ve her antrenmana geldiğimde bu sıcaklığı hissediyorum. Kimse kimseyi kıskanmıyor ve başarılı olması için herkes birbirine destek veriyor" şeklinde konuştu.

Ligde 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla her kulvarda çıktığı 38 karşılaşmada ise 20 kez ağları havalandırdı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ın transfer listesi
FUTBOL

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi çılgınlığı!
Günün transfer haberleri (06.04.2017)
FUTBOL

Beşiktaş'ta flaş gelişme!..
Fikret Orman'dan anlamlı ziyaret
FUTBOL

"En kısa vadedeki proje..."
Beşiktaş, Daniel Tan Barlaser'in peşinde
FUTBOL

F.Bahçe istemişti Beşiktaş alıyor!