TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri!..

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 27. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
7 NİSAN CUMA
17.30 Boluspor-Göztepe: Ümit Öztürk
8 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Şanlıurfaspor-Samsunspor: Volkan Bayarslan
18.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler
9 NİSAN PAZAR
13.00 Giresunspor-Bandırmaspor: Abdullah Yılmaz
13.00 Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
15.00 Manisaspor-Mersin İdmanyurdu: Bülent Yıldırım
18.30 Balıkesirspor-Denizlispor: Emre Malok
10 NİSAN PAZARTESİ
15.30 Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor: Süleyman Abay
18.30 Elazığspor-Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
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