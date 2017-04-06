ALMANYA HABERLERİ
06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Haftanın maçının hakemi belli oldu!
FUTBOL
Haftanın maçının hakemi belli oldu!
Ve FIFA açıkladı! Türkiye...
FUTBOL
Ve FIFA açıkladı! Türkiye...
Beşiktaş'ta flaş gelişme!..
FUTBOL
Beşiktaş'ta flaş gelişme!..
"Stoch önce kendini eleştirsin"
FUTBOL
"Stoch önce kendini eleştirsin"
"Terim ve Emre Mor, G.Saray'a..."
FUTBOL
"Terim ve Emre Mor, G.Saray'a..."
Kıyamet kopacak!
FUTBOL
Kıyamet kopacak!
Emre Mor'a sürpriz talip!
FUTBOL
Emre Mor'a sürpriz talip!
Cenk Tosun, UEFA'ya konuştu!
FUTBOL
Cenk Tosun, UEFA'ya konuştu!
"Şampiyonsun Galatasaray' diyebilmeliyiz"
FUTBOL
"Şampiyonsun Galatasaray' diyebilmeliyiz"
"Panik yok, Talisca bende"
FUTBOL
"Panik yok, Talisca bende"
Usta: "Taraftarımız bize öz güven aşıladı"
FUTBOL
Usta: "Taraftarımız bize öz güven aşıladı"
Paşa'nın rakibi Konya!
FUTBOL
Paşa'nın rakibi Konya!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursaspor'a taktik
FUTBOL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursaspor'a taktik
Galatasaray işi bitiriyor!
FUTBOL
Galatasaray işi bitiriyor!
ÖNE ÇIKANLAR
Emre Mor Borussia Dortmund
FUTBOL

Antalyaspor, Emre Mor'u kiralamak istiyor!

Antalyaspor, Borussia Dortmund forması giyen Türk yıldız Emre Mor'u transfer etmek harekete geçti. Emre Mor'u 1 yıllığına kiralamayı planlayan Antalyaspor yöneticileri, Alman takımının yıldız futbolcunun takımındaki geleceği hakkında vereceği kararı bekliyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 15:30:59 Güncelleme: 15:36:18

Spor Toto Süper Lig'de Rıza Çalımbay yönetiminde Antalyaspor, gelecek yılın transfer çalışmalarına başladı.

Avrupa kupalarında yer almak isteyen Antalyasporlu yöneticiler, A Milli Takım'da yıldızı parlayıp Borussia Dortmund'a transfer olan yıldız futbolcu Emre Mor'u kiralamak için harekete geçti.

Yıldız futbolcunun menajeri Muzzi Özcan ile görüşen Antalyasporlu idareciler, Alman kulübünün Emre Mor hakkında vereceği kararı bekliyor. Antalyaspor yöneticileri, Alman kulübünün genç yıldızın başka kulübe kiralaması yönünde karar vermesi halinde transfer döneminde görüşmelere başlayacak.

Antalyaspor'da forma giyen Anıl Koç'un da menajeri olan Muzzi Özcan ile sürekli temas halinde olan kırmızı beyazlı yöneticiler, Emre Mor'u transfer etmek için yoğun çaba gösteriyor. Antalyaspor yöneticileri sezon başında da Emre Mor'u transfer etmek için görüşmeler yapmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı saat kaçta?
FUTBOL

Gençlerbirliği, Antalyaspor'u ağırlıyor
Rıza Çalımbay: "Tek düşüncemiz Gençlerbirliği maçını iyi şekilde bitirmek"
FUTBOL

"Tek düşüncemiz Gençlerbirliği maçını iyi şekilde ...
Antalyaspor: 2 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Antalya, Avrupa aşkına!
Emre Mor'un menajeri açıkladı!
FUTBOL

Emre Mor'un menajeri açıkladı!