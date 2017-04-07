Gaziantepspor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gaziantepspor, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Şiddetle 3 puana ihtiyacı olan Gaziantepspor'un kazanmaktan başka çaresi yok. Peki Gaziantepspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GAZİANTEPSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantepspor ile Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele 8 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Karabaş yapacak. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR GAZİANTEPSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı.



Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanla tamamladı. İdmana sakatlığı bulunan Darko Lazic katılmadı. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenmana futbolcular düz koşu ile başladı. Isınma hareketleriyle devam eden antrenmanın devamında futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde iki takıma ayrılan oyuncular çift kale taktik çalışmayla idmanı tamamladı.



Turuncu yeşilliler yarın 09.30'da yapacağı ter idmanının ardından havayoluyla Gaziantep'e gidecek. Kafilede sakatlığı olan Darko Lazic ile idman eksikliği olan Cenk Ahmet Alkılıç'ın yer almayacağı belirtildi.



'EN ZOR MAÇ'



Teknik Direktör Safet Susic, antrenmanın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Gaziantep deplasmanının zorlu geçeceğini, rakipleri karşısında puan almak istediklerini belirten Susic, "Şimdiye kadarki en zor maç olacak. Son iki maçta deplasmanda galibiyet aldılar. Gelecek maç bize karşı oynayacaklar, ondan sonra ekstra bir maçları var. İki maçta galibiyet alırlarsa önlerindekini yakalama şansı olacak. Biz de Gaziantep'e en az 1 puan almaya gidiyoruz" dedi.



'LİGDE KALIRIZ'



Takımının iyi durumda olduğunu anlatan Susic, şöyle dedi:



"Son iki maçta galibiyet aldık ve Gaziantep'e puan ve puanlar için gideceğiz. Hafta içinde iyi çalışıyoruz. Şimdilik iyi durumdayız ama sezon sonuna kadar bu sırada olursak memnun kalırım. Ligde kalabilmek için iyi takımız, kaliteli oyuncularımız var. Bizi zor maçlar da bekliyor ama ligde kalırız diye düşünüyorum. İlk geldiğimde de söyledim. Bizim zor bir fikstürümüz var. Evimizde 3 maçımız var. 5 maç deplasmanda iki maç kaybettiğimizde zor durumda kalabiliriz ama söylediğim gibi iyi bir takım ve kaliteli oyuncularımız var. Ligde kalırız diye düşünüyorum."

AYTEMİZ ALANYASPOR'UN SON 10 MAÇI

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'deki son 10 maçında 5 kez sahadan mağlup ayrılırken 4 karşılaşmada 3 puana ulaşan taraf oldu. Akdeniz ekibi bir maç da ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Turuncu - Yeşilli ekip son 2 maçından ise 6 puan çıkarmayı başardı. İşte Aytemiz Alanyaspor'un son 10 maçı...

Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Çaykur Rizespor

Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş

Antalyaspor 2 - 1 Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor 3 - 0 Gençlerbirliği

Trabzonspor 0 - 0 Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor 4 - 1 Adanaspor

Medipol Başakşehir 2 - 1 Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Fenerbahçe

Bursaspor 1 - 3 Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Kasımpaşa

GAZİANTEPSPOR'UN SON 10 MAÇI

Spor Toto Süper Ligi'nde topladığı 22 puanla 16. sırada bulunan Gaziantepspor oynadığı son 10 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı. İşte Gaziantepspor'un son 10 maçı...

Beşiktaş 1 - 0 Gaziantepspor

Gaziantepspor 0 - 3 Antalyaspor

Trabzonspor 4 - 0 Gaziantepspor

Gaziantepspor 1 - 0 Adanaspor

Medipol Başakşehir 0 - 0 Gaziantepspor

Gaziantepspor 1 - 1 Fenerbahçe

Bursaspor 2 - 1 Gaziantepspor

Gaziantepspor 0 - 2 Kasımpaşa

Kayserispor 3 - 4 Gaziantepspor

Osmanlıspor FK 0 - 2 Gaziantepspor

MUHTEMELER KADROLAR

GAZİANTEPSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Victor- Elyasa, Abdulkadir, Reis, Pedreso, Fatau, Sefa, Ben-Hatira, Kislyak, Ghilas, Marcinho

Gaziantepspor cephesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR'UN 11'İ



Haydar- Gassama, Tzavellas, Omeruo, N'Skala, Sackey, Emre Akbaba, Candeias, Efecan Karaca, Vagner Love, Fernandes

Aytemiz Alanyaspor'da kart cezalısı bulunmazken, Deniz Vural sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.