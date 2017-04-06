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UEFA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza gelecek mi?

UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, "Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası gelmeyecek. Fenerbahçe'ye de UEFA'dan bir ihraç beklemiyorum" dedi

06 Nisan 2017 Perşembe, 16:20:45 Güncelleme: 16:30:06

UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Sporsel programına üyeliğe seçilme sürecini ve Türk kulüplerinin UEFA'daki durumunu anlattı.

Seçim sürecini anlatan Yardımcı şunları söyledi: “Seçim sürecinde herkes birbiriyle kulis yapma peşindeydi. Bizim için mutlu bir gün oldu. UEFA yönetimine seçildiğimiz için mutluyız. Bundan sonraki süreçte UEFA ile kulüpler arasındak köprü görevini göreceğiz. Önemli olan kulüplerimizin dersini iyi çalışması ve alacakları disiplin önlemleri. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa için önemli olduğu seçim sürecinde herkes tarafından söylendi.

GALATASARAY'A CEZA GELMEYECEK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapmak istediklerini ve projelerini anlatmak için UEFA'ya geldi. Atılacak adımlar konuşuldu. Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası gelmeyecek.”

CEFERIN İLE AZİZ YILDIRIM'I GÖRÜŞTÜRECEĞİM
UEFA başkanı Ceferin ile Aziz Yıldırım'ı görüştüreceğim. Görüşme Finansal Fair-Play kuralları için olacak. Kur farklarında şaşmalar oldu. Bu nedenle kulüplerimizin mali toblaları UEFA'ya iyi anlatması lazım. Fenerbahçe'ye de UEFA'dan bir ihraç beklemiyorum.”

YILDIRIM DEMİRÖREN'DEN BÜYÜK DESTEK ALDIM
Kulüplerimizin sorunlarını anlatmak için ben göreve daima hazırım. Sorumluluğun farkındayım, görevlerin üstesinden geleceğim. UEFA ile olan bütün görüşmelere katılacağım ve Türk futbolunu en iyi yerlere getireceğiz. Yıldırım Demirören başkanım büyük bir destek verdi. Özellikle ona çok teşekkür ediyorum.

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