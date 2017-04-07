Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, lider Beşiktaş'ı konuk edecek. En yakın rakibi Başakşehir'e 5 puan fark atarak lider olan Beşiktaş rakibinin arayı kapatmasına müsade etmek istemiyor. İkinci yarıyla birlikte büyük çıkış yakalayan ve hiç mağlup olmayan Trabzonspor'da da hedef 3 puan. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de büyük çıkış yakalayan ve ikinci yarının en çok puanını toplayarak gözünü ilk 4'e diken Trabzonspor, gçen yılın şampiyonu, bu yılın da lideri olan Beşiktaş ile karşılaşacak. 8 Nisan Cumartesi Günü Trabzonspor Medical Park Arena Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palayık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy ikilisi yapacak. Serkan Tokat ise mücadelenin dördüncü hakemliğini üstlenecek.

PALABIYIK'IN İKİNCİ TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak olan Palabıyık, ikinci kez iki takım arasında oynanan bir maçta görev alacak. Ankara Bölgesi hakemi Palabıyık, 22.08.2015 tarihinde Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı.



TRABZONSPOR'UN PALABIYIK'LA BU SEZON GALİBİYETİ YOK

Palabıyık, Trabzonspor'un ise 11 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer bu maçlarda 34 sarı kart 4 de kırmızı kart gördü. Bu sezon ise Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda Trabzonspor, Gaziantepspor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 3-0 yenilirken, Akhisar Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Ali Palabıyık, siyah-beyazlı takımın ise 9 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş Palabıyık'ın yönettiği maçlarda 23 sarı kart 2 de kırmızı kart gördü.

Palabıyık, bu sezon ise Beşiktaş'ın 3 maçını yönetti. Siyah-beyazlı takım Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Adanaspor'u 2-1 ve Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmişti.



BEŞİKTAŞ CEPHESİ PALABIYIK'A TEPKİLİ

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlardan sonra Tosic'e kırmızı kart göstererek oyun dışına göndermesi üzerine siyah-beyazlı camiadan Ali Palabıyık'a tepki yağmıştı.

YANAL İLK PEŞİNDE

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Arena Stadyumu'nda Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma bordo-mavililerin teknik patronu Ersun Yanal için de büyük bir önem taşıyor. Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmayan Yanal, gelecek sezonun temellerini atmak istediği dönemde siyah-beyazlı takım karşısında şansızlığını da kırmak istiyor.

8 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş son derece kritik derbide kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne gidebilmek adına mücadele edecekken, siyah-beyazlılar ise şampiyonluk yolunda kalan maçlarda yara almamak için ter dökecek. Her iki takımın da artıları ve eksileri söz konusu olduğu maçta Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının kazanması için büyük bir taktik savaşı verecekken, siyah-beyazlı takıma karşı olan şansızlığını geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 7 kez Beşiktaş ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda Yanal'ın yönettiği Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 5 mağlubiyet alırken, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçlar şu şekilde:



05.11.2016 - Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

03.05.2015 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2

07.12.2014 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

15.02.2009 - Beşiktaş - Trabzonspor: 1-1

11.11.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 1-2 (T.Kupası)

14.09.2008 - Trabzonspor - Beşiktaş: 0-0

16.03.2008 - Beşiktaş - Trabzonspor: 3-0

YANAL: ASLA VAZGEÇMEDİK

TRABZONSPOR'un uzun soluklu başarılara imza atacağına inandığını belirten bordo mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, "Büyük başarılar ancak taraftar, camia, yönetim ve futbolcuların birlik olduğu anlarda gelir" dedi.



Ersun Yanal, bordo mavili kulübün dergisindeki yazısında Medical Park Arena Stadı'nda seyirci rekoru kırmaya başladıklarını ve bunun devam etmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:



"Ligin ikinci devresinde çok önemli bir güç devreye girdi; Şenol Güneş Spor Kompleksi. Bu stadyumla birlikte ilk defa seyirci rekorları da kırmaya başladık. Ortalaması 20 binin üzerinde olan seyirci kitlesine oynamak takımımız için de büyük bir motivasyon kaynağı. Hepimiz bunun devamını diliyoruz. Son 10 maçta kaydettiğimiz ilerleme, sezon başından beri ortaya koyduğumuz emek ve alın terinin sonuç vermeye başladığını gösteriyor. Sezonunun başına ilişkin şu tespitleri yapmak gerekiyor. Öncelikle idari olarak sayın Muharrem Usta ve ekibinin devraldıkları sorunlar silsilesi içinde, istedikleri tarzı, vizyon ve yönetim anlayışını oluşturmak için ortaya koydukları çaba büyük bir takdir gerektiriyor. Sadece ekonomik değil; sportif anlamda da oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar ve bunların uluslararası arenaya taşınmış olması, yönetimi ve bizleri oldukça büyük sıkıntıya soktu. Slovakya kampına giderken Akakpo ve Esteban'dan başka elimizde yabancı oyuncu yoktu. Sonrasında Ramil'in katıldığı ilk kamp dönemi geçirdik. Daha sonra ayrılan oyuncular oldu. İkinci kamp dönemi başladığında halen transferlerle ilgili çözümün olmadığını görüyorduk. Ardından yeni transferlerin katılımıyla birbirine yabancı ve üstelik birbirini tanımaya fırsatı hiç olmayan oyuncularla buluşmuş olduk."



"ASLA VAZGEÇMEDİK"



Takımın sıkıntılı süreçler geçirdiğini ancak asla vazgeçmediklerini anlatan Yanal, açıklamalarını şöyle sürdürdü;



"Lige galibiyetle başladık; ancak takım olmak için gerekli süreyi, oyuncu kalitesini, takımdaşlığın, takım olmanın unsurlarını birlikte taşıyacak sorumlulukları ve ahengi, çok hızlı bir şekilde sağlamamız gerekiyordu. Bunda oldukça zorlandık. Arzu ettiğimiz seçeneklerde, arzu ettiğimiz zamanda oyuncuları kadroya katamamakla ilgili de sıkıntılar vardı. Bu süreçte çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Kazanacağımız maçlar vardı, kaybettik. Bu sıkıntılı süreç içinde takımı nasıl takım yapmamızla ilgili oldukça fazla çalıştık. Oyuncu izlemeye devam ettik ve asla vazgeçmedik. Ben bu süreçte, değerli camiamızın, büyük taraftarımızın bize ihtiyacımız olan zamanı tanıyacak sabrı gösterdiklerini düşünüyorum. Kızdılar, darıldılar ve belki üzüldüler ama gerçekten sabrettiler. Bize karşı güvenlerinden dolayı camiamızın tüm fertlerine, yönetim kurulunda bize inanan arkadaşlarımıza ve taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederim."



"HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIZ"



Trabzonspor'un daha yolun başında olduğunu vurgulayan Yanal, şöyle konuştu:



"Emin olun ki Trabzonspor yolun çok, çok daha başında. Henüz daha istediğimiz kadroyu kurmak gibi bir sona ulaştığımızı düşünmüyorum. Ama en azından birbirini seven, Trabzon'da yaşamaktan hoşlanan, Trabzon'da bulunmayı gerçekten içine sindirmiş ve önündeki hedefi Trabzonspor'da başarılar elde etmek isteyen önemli bir oyuncu topluluğuna sahip olduk. Devre arasında Mustafa Yumlu, Güray, Muhammet Demir, Suk, Akakpo ve Ramil ayrıldı. Mehmet'le anlaşmayı çok istedik. Onun Trabzonspor'da kalmasını çok arzu ediyorduk. Ama onun beklentileri, hayatla ilgili vizyonu ve Trabzonspor ortak bir noktada buluşamadı. Aramıza kattığımız Medjani burada olmayı gerçekten arzulayan bir oyuncuydu, ama onun ufak tefek sorunları vardı. Yönetim çok doğru bir tutumla bu sorunları ortadan kaldırarak Medjani'yi Trabzonspor'u uluslararası mahkemedeki davasını da geri çekmek koşuluyla ve iyi bir uzlaşıyla kadrosuna kattı. Aynı şekilde Olcay transferinde de doğru bir hamle yaptık. Böylelikle eksik olan en önemli akıllardan bir tanesini, takım aklının oluşmasındaki önemli akıllardan bir oyuncu daha kattık kadromuza. Mas ve Pereira'dan bahsetmek gerekirse; ikisi de uluslararası tecrübesi büyük olan oyuncular. Bize takım olma konusunda oldukça büyük katkıları oldu. Genç Yusuf Yazıcı'nın ortaya koyduğu performans için kullandığı fırsatları iyi değerlendirip takımın bir parçası olmak yolunda iyi bir adım attı. Hikayenin ön bölümünde takımın N'Doye'u kazanmak için de oldukça fazla mücadele ettiğini söyleyebilirim."



BAŞARI BİRLİKTELİKLE GELİR



Büyük başarıların birliktelikle geleceğine dikkat çeken Yanal, "Trabzonspor bir kadro kuruyor. Dağılmış, bozulmuş, birbirinden uzaklaşmış, birbiriyle bağlantısı olmayan bir kadroyu, yarıştıracak bir kadro haline dönüştürüp, onun içinden değerler yaratıp Trabzonspor'un geçmişine uygun, Trabzonspor'un gücüne ve temsil ettiği değerlere yakışır bir takım yaratmak için önümüzde hala uzun bir yol var. Trabzonspor'un önündeki yolculuk daha yeni başlıyor. İstasyondan yeni çıktık. Konvoy yeni başladı. Şimdi o konvoyu güçlendirerek önümüzdeki sezonda güçlü bir Trabzonspor'da duruşu olan ve yarışta artık ben de varım diyen takım yaratmak en büyük arzumuz. Bunun inancı ve doğrultusunda istediğimiz hedeflere ancak kavuşabiliriz. Ben yaratacağımız bu takımla uzun soluklu başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Büyük başarılar ancak taraftar, camia, yönetim ve futbolcuların birlik olduğu anlarda gelir. Bu birlikteliğin daim olmasını diliyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

BEŞİKTAŞ İLE 88'NCİ RANDEVU



Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynayacakları maçla birlikte ligde 88'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 87 maçta Trabzonspor'un 32, Beşiktaş'ın 34 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 91 gol atarken, kalesinde 120 gol gördü.

SON GALİBİYET ŞENOL GÜNEŞ İLE



SON GALİBİYET ŞENOL GÜNEŞ İLE

Bu arada Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı son iç saha galibiyetini şu anda siyah beyazlıların teknik direktörü olan Şenol Güneş yönetiminde elde etmişti. Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 21 Nisan 2012 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo mavililer Halil Altıntop'un kaydettiği golle 1-0 kazanmıştı.



5 İSİM CEZA SINIRINDA



Trabzonspor'da yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo mavililerde, 3'er sarı kartı bulunan Onur, Mustafa, Aytaç, Bero ve Rodallega, yarınki maçta da kart görmeleri durumunda ligin 28'nci haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MEDİCAL PARK ARENA'DA DUYGUSAL BULUŞMA

Spor Toto Süper Lig'de, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor, Beşiktaş müsabakası temposu ve duygu yoğunluğu yüksek bir karşılaşma olması bekleniyor. Bir tarafta, bordo-mavili kulüple özdeşleşmiş ve adını taşıdığı komplekste ilk kez resmi bir karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, diğer tarafta ise Beşiktaş'ta 5 sezon geçiren ve devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan, yeni takımının kazanması için ter dökecek.

Bordo-mavili takıma yıllarca hizmet eden ve kulübün efsaneleri arasında yer alan Şenol Güneş, ilk kez adını taşıdığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde resmi bir maça çıkacak. Beşiktaş'ın başında şampiyonluk mücadelesi veren Güneş, Trabzonspor'a karşı 3 puan hedefiyle sahada olacak. Futbolcu ve teknik adam olarak yıllarca hizmet edip efsane olduğu takımının taraftarı önünde mücadele edecek olan deneyimli teknik adam duygusal anlar yaşamasının yanı sıra şampiyonluk yolunda yara almamak için büyük bir taktik savaşı verecek.

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve devre arasında Trabzonspor'a gelen Olcay Şahan da eski takımına ve arkadaşlarına karşı yeni takımıyla mücadele edecek. Siyah-beyazlı kulüpte 5 sezon geçirdikten sonra bordo-mavili takıma gelen tecrübeli oyuncu Trabzonspor'a önemli katkıda bulunurken, yıllarca başarısı için ter döktüğü Beşiktaş'a karşı bu kez kazanmak için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL KADROSU

Zorlu Beşiktaş mücadelesinde Trabzonspor'un muhtemel kadrosu şöyle;

Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Rodallega

SAKAT: Yok

CEZALI: N'DOYE

MUHARREM USTA: TARAFTARIMIZ BİZE BÜYÜK ÖZ GÜVEN AŞILADI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, bugüne kadar kaydettikleri ilerleme ve dönüşümün büyük bir sabrın eseri olduğuna inandığını aktararak, "Taraftarımız bize büyük bir öz güven aşıladı" dedi.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında sabrın büyük bir erdem olduğunu vurguladı. Usta, sabırlı olmanın önemine değinerek, "Ben, Trabzonspor başkanı olarak bugüne kadar kaydettiğimiz ilerleme ve dönüşümün büyük bir sabrın eseri olduğuna inanıyorum. Camia yıllar boyu maddi, manevi hırpalanmış kulübüne karşı belkide başka hiçbir camianın sergileyemeyeceği bir sabır örneği gösterdi ve bugün emin adımlarla ilerlediğimiz yolun yapı taşlarını döşedi" şeklinde konuştu.

"NAMAĞLUBUZ"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, son 10 maçtır namağlup olarak yollarına devam ettiklerini belirterek, "Topladığımız 26 puan son yılların en iyi serisidir. Trabzonspor'da 3. defa göreve gelen değerli hocamız Ersun Yanal'ın da en başarılı grafiğidir. Tıpkı onun da ısrarla vurguladığı gibi 'Başarı tek başına gelmez. Bu pozitif ivme yakalamamızı, bu yükselişi gösterebilmemizi sağlayan birden fazla faktör var" diye konuştu.



"TARAFTARIMIZ BİZE BÜYÜK BİR ÖZGÜVEN AŞILADI"

Usta, çıkış yakaladıkları bugünlerde taraftar desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "İlk etken tabi ki taraftar. 2017 itibariyle taşındığımız yeni yuvamızın heyecanı büyük. Peki o dev mabedimizin koltukları boş kalsaydı? Futbolcularımız aynı motivasyonla sahaya çıkar mıydı? Taraftarlarımız Medical Park Arena'daki ilk maçından beri bizi yalnız bırakmadı. Tribün ortalamamız eski stadyumumuzdaki en yüksek seyirci sayımızı dahi aştı. 18 Mart günü Galatasaray'a karşı oynadığımız ve yeni yuvamızdaki ilk derbi olma özelliği taşıyan karşılaşmada tribünleri dolduran 41 bin 461 taraftar camiamıza büyük bir öz güven ve yönetim kurulu olarak bizlere zorlukları aşma noktasında taze bir inanç aşıladı" açıklamasında bulundu.



"TAKIM OLMAK BİZE ÜTOPYA OLMAKTAN ÇIKTI"

Takım olma denilen hususiyeti tam anlamıyla sağlayamadıklarını ancak buna çok uzak olmadıklarını belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun dışında sezon başından beri pek çok sıkıntıyla boğuşan takımımızın bugün geldiği nokta itibari ile taraftarlarımızın sabır ve sevgiyle ördüğü yolda emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Takım olmak denilen o önemli hususiyeti henüz tam anlamıyla sağlamış değiliz. Ancak biliyoruz ki çok ama çok yakınız. Ersun hocanın sezon başından beri vurguladığı, teknik ekibi ile beraber başarmak için büyük bir emek harcadığı 'takım olma' misyonu artık uzak bir ütopya olmaktan çıktı. Takımımızın yakaladığı başarı, takım içindeki uyum ve arkadaşlık, futbolcu ve taraftarlarımız arasındaki pozitif iletişim buna işaret ediyor. Şayet sezon sonuna kadar bu pozitif grafiği sürdürebilirsek, önümüzdeki sezon takımımızı Avrupa kupalarında izlemenin keyfini yaşayabiliriz. Sezon sonunda gerçekleştireceğimiz transferlerle kadromuzu yeni ve doğru isimler ekleyerek Trabzonspor takımını geleceğe taşıyabiliriz."



"ARTIK DEVRAN DÖNÜYOR"

Muharrem Usta, kötü günler geçirdiklerini ve bu kötü günlerin geride kaldığını aktararak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu kulüp bizim. Bordosuyla, mavisiyle bu renkler bizim. Şimdiye kadar sıkıntıyı, gergin bekleyişleri, kimi zaman hüsran ve vazgeçişleri paylaştınız bizimle. Acıyı bal etmeyi taraftar sadakati ile bu kulübü yönetmeyi bize sizler öğrettiniz. Artık devran dönüyor. Bundan sonra tribünlerde, ekran başında zafer sevinçlerini kazanmanın mutluluğunu, duyulan gururu da paylaşacağız hep beraber. Sabrın sonu selamet demiş atalarımız. Selametli kalın."

BİLETLER TÜKENİYOR

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Medical Park Arena Koordinatörü Gökhan Saral, hafta sonunda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın biletlerinin tükenmek üzere olduğunu söyledi.

Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da yaptıkları maçlara taraftarların ilgisinin artarak devam ettiğini belirtti. Satışa çıkarılan Beşiktaş maçı biletlerinin çok büyük bölümünün tükendiğini ifade eden Saral, "Sadece bin dolayında VIP tribün bileti kaldı. Onun da yarına kadar tükenmesini bekliyoruz." dedi.

Galatasaray ile yaptıkları maçı 33 bin 809 taraftarın izlediğini ve yeni statlarında seyirci rekoru kırıldığını anımsatan Saral, "Statta yapılan düzenlemelerle birlikte bu kez daha fazla bilet satışa çıkarıldı. 16 bin üzerinde de kombine kartlı taraftar var. Kombine kartı olup da maçlara gelmeyecek taraftarlar için de yalnızca bu maç özelinde kulübe devredebilme uygulamasını başlattık. Beşiktaş maçında seyirci rekoru kırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Stadyum çevresinde de güvenlik ve bağlantılı yolların hizmete açılmasıyla taraftarların daha rahat maçlara giriş ve çıkışının sağlanacağını kaydeden Saral, "Trabzonspor camiası, başkan ve yönetimi, taraftar ve tesisler olarak derbi maça hazırız. Taraftarlardan, emniyet görevlilerinin uyarılarını dikkate almalarını istiyoruz. Böylelikle daha güvenli ve düzenli bir şekilde stada giriş ve çıkış sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.