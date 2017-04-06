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Denizlispor'un yeni adı Lezita Denizlispor

TFF 1. Lig takımı, imzaladığı sponsorluk anlaşması gereğince Lezita Denizlispor adını aldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 18:07:29 Güncelleme: 18:18:04

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, sponsorluk anlaşması gereği isminde değişikliğe gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı takımın "Lezita Denizlispor" ismini aldığı belirtildi.

Forma sponsorluğu için iki firma ile anlaşma imzalandığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Lezita ve Aynes şirketleriyle forma sponsorluğu konusunda anlaşılmıştır. Takımımız bugünden itibaren göğüs kısmında Lezita ismini kullanacak, sırt kısmında ise Aynes ismi yer alacaktır. Sponsorluk anlaşmasının sağlanmasında emeği geçen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz."

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