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Galatasaray'da Bruma sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

06 Nisan 2017 Perşembe, 18:34:01 Güncelleme: 18:36:58

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın devam eden bölümünde ilk olarak üç grup halinde ardından da iki grup halinde baskı ve topa sahip olma çalışması yaptı.

BRUMA TAKIMLA ÇALIŞTI
Antrenmanda sakatlığı devam eden Lionel Carole, tedavisinin ardından takımdan ayrı kuvvet çalıştı. Bruma, takımla birlikte antrenmanın tamamında çalıştı. Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Garry Rodrigues ve Nigel de Jong, bugün için kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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