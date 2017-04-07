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"Fatih Terim ve Emre Mor, Galatasaray'a gelebilir"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Mor’un önümüzdeki sezon Galatasaray’a gelebileceğini söyledi

06 Nisan 2017 Perşembe, 18:44:15 Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 09:04:16

Altıeylül Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun davetlisi olarak Balıkesir’e gelen Galatasaraylı eski milli futbolcu Ümit Karan öğrencilerle söyleşide buluştu.

Yasin Dallı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "Emre Mor Türkiye’de oynar mı" sorusuna yanıt veren Karan, "Emre Mor ancak Fatih Terim’in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray’ı çalıştırabilir" dedi.

Teknik Direktör Igor Tudor’un Galatasaray için doğru tercih olup olmadığını da değerlendiren Ümit Karan, "Tudor Karabükspor’dan geldi ve sezon içerisinde. Bana göre Galatasaray’a yakışmayan bir hareket. Galatasaray çok büyük bir camia. Karabükspor hocasını devre arasında transfer etmesi tamamen yanlış. Dünyada sanki teknik direktör kalmadı. Tudor sezon sonunu zor görür" diye konuştu.

(İHA)

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YORUMLAR 4
  • Misafir 3 saat önce
    başak şehir ve fener maçlarından sonra bu hoca gönderilecek ( iki maç malubiyet ) sonra sezon sonuna kadar ayhan a verecekler takımı.
  • Misafir 13 saat önce
    Katılıyorum sanki başka hoca yok zaten kalite bir hoca olsa karabüksporda olmazdı
  • Misafir 15 saat önce
    yazik yazik
  • Misafir 15 saat önce
    Yazik olur daha genc
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