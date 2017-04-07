"Fatih Terim ve Emre Mor, Galatasaray'a gelebilir"

Altıeylül Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun davetlisi olarak Balıkesir’e gelen Galatasaraylı eski milli futbolcu Ümit Karan öğrencilerle söyleşide buluştu.



Yasin Dallı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "Emre Mor Türkiye’de oynar mı" sorusuna yanıt veren Karan, "Emre Mor ancak Fatih Terim’in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray’ı çalıştırabilir" dedi.



Teknik Direktör Igor Tudor’un Galatasaray için doğru tercih olup olmadığını da değerlendiren Ümit Karan, "Tudor Karabükspor’dan geldi ve sezon içerisinde. Bana göre Galatasaray’a yakışmayan bir hareket. Galatasaray çok büyük bir camia. Karabükspor hocasını devre arasında transfer etmesi tamamen yanlış. Dünyada sanki teknik direktör kalmadı. Tudor sezon sonunu zor görür" diye konuştu.



(İHA)

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER