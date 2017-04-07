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Jesse Lingard'a yeni sözleşme

Manchester United, Jesse Lingard ile yeni sözleşme imzaladı

06 Nisan 2017 Perşembe, 20:43:23 Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 09:02:54

HTSPOR.COM DIŞ HABERLER

Manchester United, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Jesse Lingard ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan açıklamada, Lingard'ın yeni sözleşmesinin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar geçerli olduğu, ancak kulübün istediği takdirde sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma opsiyonunun bulunduğuna yer verildi.

Kulübüyle yeni sözleşme imzalayan Jesse Lingard "Manchester United, hayatımın büyük bir parçası. 7 yaşımdan beri bu kulüpteyim ve formayı her giydiğimde gurur duyuyorum. Bu harika menajerle yeni kupalar kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Menajer Jose Mourinho ise "Lingard aklını, enerji ve yeteneğiyle birleştiren bir futbolcu. Onun parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum ve yeni sözleşme imzaladığı için de çok mutluyum" dedi.

Manchester United formasıyla 70 maçta 11 gol atan 24 yaşındaki futbolcunun, haftada 100 bin Pound kazanacağı öğrenildi.

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