Atiker Konyaspor: 3 - Sivasspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sivasspor'u ağırladı.

Dimitar Rangelov'un 35. dakikada penaltıdan attığı gole, 1 dakika sonra Ergin Keleş cevap verdi.



Ev sahibi ekip, 43. dakikada Fofana'nın golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.





Sivasspor'da Ergin Keleş 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı, ancak dönen topu Emre Kılınç tamamladı, skor 2-2 oldu



79. dakikada Sivasspor ceza sahasına giren Skubic topu Fofana'yla buluşturdu, kaleciyle karşı karşıya kalan Fildişili futbolcu topu ağlara göndererek Atiker Konyaspor'u 3-2 öne geçirdi



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, 90 dakika Atiker Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.



Bu sonuçla Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

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ATİKER KONYASPOR: 3 - SİVASSPOR: 2



STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı, Skubic, Selim Ay, Ali Turan, Mehmet Uslu, Jonsson, Ali Çamdalı, Meha (Dk. 66 Milosevic), Fofana (Dk. 82 Hadziahmetovic), Rangelov, Bajic (Dk. 82 Vukovic)

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Rıdvan Şimşek, Hasan Hatipoğlu, Boye, Ziya Erdal, Adem Koçak (Dk. 85 Galip Güzel), Yiğit İncedemir, Leandrinho, Kerim Avcı (Dk. 57 Hakan Arslan), Gökhan Süzen (Dk. 57 Emre Kılınç), Ergin Keleş

GOLLER: Dk. 35 Rangelov (Penaltıdan), Dk. 43 ve 79 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 36 Ergin Keleş, Dk. 57 Emre Kılınç (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Ziya Erdal, Dk. 90+2 Boye (Sivasspor), Dk. 72 Ali Turan, Dk. 90+3 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

17. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Dimitar Rangelov'un sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

33. dakikada Ziya'nın yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Rangelov'un vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada Sivasspor'un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda ceza sahası içinde kafalardan seken topu önünde bulan Ergin'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

43. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada Rangelov'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bajic'in sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

56. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Ergin Keleş, Ali Turan ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Alper Ulusoy ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 57'nci dakikada Ergin Keleş'in kullandığı penaltıda kaleci Kaya Tarakçı sağına gelen topu yatarak çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda Kaya Tarakçı topu ikinci kez karşıladı. Altıpasta meşin yuvarlağı önünde bulan Emre Kılınç'ın şutunda, top filelerle buluştu: 2-2

72. dakikada ilginç bir an yaşandı. Emre Kılınç, Ali Turan ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, Ali Turan'a önce sarı, ardından da kırmızı kart gösterdi. Futbolcuların itirazı üzerine notlarına bakan ve Ali Turan'ın daha önce sarı kartının olmadığını gören Alper Ulusoy, kırmızı kartı iptal etti.

79. dakikada Atiker Konyaspor, Fofana'nın golüyle yeniden öne geçti. Skubic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve rakibini geçerek kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2

81. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Yiğit İncedemir'in kafa vuruşunda, kaleci Kaya Tarakçı son anda topu kornere çeldi.