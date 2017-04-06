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Okan Buruk Akhisar Belediyespor
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Okan Buruk: Cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maçta konsantrasyonlarını kaybetmemeleri durumunda istediklerini alabileceklerini söyledi

06 Nisan 2017 Perşembe, 22:07:59 Güncelleme: 22:10:05

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlı takımda teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Süper Lig'in 26. haftasında yaptıkları Medipol Başakşehir maçında disiplinli mücadele ettiklerini aktaran Buruk, kritik müsabakayı 2-1 kazandıklarını hatırlattı.

Deplasmanda 9 Nisan Pazar günü karşılaşacakları Fenerbahçe'nin son haftalarda formda olduğunu kaydeden Buruk, şöyle konuştu:

"Biz kendi oyunumuzu en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Böyle maçlar zordur ama takım olarak doğru şekilde hareket edersek, konsantrasyonumuzu maç içinde kaybetmezsek yüzümüzün güldüğü ve sonunda istediğimizi alabileceğimiz bir maç olabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Fenerbahçe'de hata yaptığınızda çabuk cezalandırabilecek oyuncular var. Bizim de çok kaliteli oyuncularımız var. Her maç olduğu gibi bu karşılaşmada da en iyisini yapmak için hazırlanacağız."

"CEZANIN ÇOK AĞIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen 3 maçlık cezanın çok ağır olduğunu savundu.

Medipol Başakşehir ile yaptıkları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının son dakikalarında tribüne gönderilen ve bunun ardından PFDK'nın 3 maçla cezalandırdığı Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptığımızın yanlış olduğunu biliyoruz ama cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Maçın son dakikasında atılmış bir gol ve yaklaşık 15 saniye tepki vermeyen 2 hakem var. Herkes gole sevinirken 10 saniyelik aradan sonra video hakem uygulaması gibi bir şey oldu. Önce herkes hakemin ofsayt vermediğini düşündü. Bu oyuncuların, bizim ve seyircilerin bir anda tepki vermesine yol açtı. Direkt ofsayt bayrağı kalksaydı kimsenin diyeceği bir şey olmazdı."

Cezaya itiraz edeceklerini bildiren Buruk, "Hiçbir şekilde hakemi elimle itmedim. Ben hakeme oyuncuların yanına gittiğimi söylediğimde, hakem de bu şekilde raporuna yazacağını söylemişti. Çok farklı, ağır bir rapor yazdılar. Ağır raporun üzerine böyle bir ceza olması normal." diyerek sözlerini tamamladı.

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