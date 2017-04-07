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Aykut Kocaman: Turu geçmek kolay olmadı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, turu geçtikleri için mutlu olduğunu söyledi

06 Nisan 2017 Perşembe, 23:03:18 Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 09:04:41

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final rövanş maçında Sivasspor'u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yeşil-beyazlılar yarı finalde Kasımpaşa'nın rakibi oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, turu geçtikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Aykut Kocaman, "Turu geçmek kolay olmadı. Sivasspor'u tebrik ederim. Süper Lig ayarında bir takım. İnşallah tekrar dönerler. Bu maçlardaki özellikle alınan ilk skordan sonra mutlaka gol atmaya ihtiyaç var. Bunun için çok çaba gösterdik. Biraz ağır bir penaltı kararıyla öne geçtik. Daha sonraki amacımız ikinci golü bulabilmekti ancak santrayla beraber golü yedik. O dakikadan sonra avantaj Sivasspor'a geçti. İkinci gol için çaba gösterdik ve öne geçtik. İkinci yarı ana amacımız farkı artırabilmekti. Farkı artıralım derken oyunda çok genişledik ve Sivasspor bunu çok iyi kullandı ve beraberliği yakaladı. O andan itibaren maçı kazanmanın getirdiği daha fazla didişme ve kaosun olduğu bir oyuna gitti. Bu kaos oyunun içinde artık maç gitti derken son dakikalara yakın bir sürede gelen gol turu bizi getirdi" dedi.

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