Beşiktaş'tan Demba Ba için flaş karar

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‘BEN HAZIRIM HOCAM’

Başkan Fikret Orman ve Çebi’nin, Şenol Güneş ile yaptıkları görüşme sonrası tesiste Demba Ba ile de karşılaştıkları ve golcü oyuncunun oynamak için sabırsızlandığını söylediği kaydedildi.