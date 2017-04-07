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Beşiktaş'tan Demba Ba için flaş karar

06 Nisan 2017 Perşembe, 23:49:06

  • 1 Beşiktaş'tan Demba Ba için flaş karar
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    HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT

    Beşiktaş’ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, geçirdiği ağır sakatlığa rağmen kulübün kapılarını açtığı, taraftarın sevgilisi Demba Ba’nın oynaması için 1-2 haftaya daha ihtiyacı olduğunu bildirdi.

  • 2 Beşiktaş'tan Demba Ba için flaş karar
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    Son oynanan G.Birliği maçında 18 kişilik kadroya aldığı ama süre vermediği Ba ile ilgili başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Güneş şu ifadeleri kullandı:

  • 3 Beşiktaş'tan Demba Ba için flaş karar
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    “Çok pozitif bir oyuncu. Ayrıca çok zeki, topu iyi takip ediyor ve nereye koşu yapacağını biliyor."

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YORUMLAR 2
  • Misafir 11 saat önce
    iyi olur
  • Misafir 12 saat önce
    dur kardeşim adam bir oynasın. şurda 8 9 hafta kaldı. oynasın görelim durumunu. sonra sezon sonu karar verilir
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