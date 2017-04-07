Beşiktaş'tan Demba Ba için flaş karar

06 Nisan 2017 Perşembe, 23:49:06 | Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 09:12:04
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HABERTÜRK SPOR / KARTAL YİĞİT
Beşiktaş’ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, geçirdiği ağır sakatlığa rağmen kulübün kapılarını açtığı, taraftarın sevgilisi Demba Ba’nın oynaması için 1-2 haftaya daha ihtiyacı olduğunu bildirdi.
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Son oynanan G.Birliği maçında 18 kişilik kadroya aldığı ama süre vermediği Ba ile ilgili başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen Güneş şu ifadeleri kullandı:
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“Çok pozitif bir oyuncu. Ayrıca çok zeki, topu iyi takip ediyor ve nereye koşu yapacağını biliyor."
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"Böyle giderse ondan yakın zamanda yararlanırım."
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"Ama biraz daha zamana ihtiyacı var."
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"1-2 haftaya yavaş yavaş oynayabilecek duruma gelir”
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‘BEN HAZIRIM HOCAM’ Başkan Fikret Orman ve Çebi’nin, Şenol Güneş ile yaptıkları görüşme sonrası tesiste Demba Ba ile de karşılaştıkları ve golcü oyuncunun oynamak için sabırsızlandığını söylediği kaydedildi.
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Ba, “Hazırım uyum sorunu da atlattım. İyi çalışıyorum, hocam ve arkadaşlarım bana çok iyi destek veriyor. Kendimi iyi hissediyorum."
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"Oynama konusunda son karar tabii ki hocamın” diyerek Orman ve Çebi’ye hazır olduğunun mesajını verdi.
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BEDAVA OLURSA ALINACAK Ba’nın yeni sezonda kalıp kalmaması konusunda henüz bir karar verilmedi ancak Shanghai Shenhua’nın bonservis talep etmemesi halinde konu masaya yatırılacak.
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Bedava olması ve Şenol Güneş’in de olumlu rapor vermesi halinde yönetim rekabeti artırmak adına Senegalli oyuncuyu takımda tutmak istiyor.