Duygusal anlamda belki de futbol kariyerinin en ilginç maçına çıkacak olan milli yıldız, Kartal’la ilgili tüm bilgileri teknik direktör Ersun Yanal ve takımla paylaşıyor.

Ayrıca arkadaşlarıyla toplantılar yapan Olcay, pozitif enerjisini tüm oyunculara aşılıyor. Olcay, “Beşiktaş’ı yenecek hem gücümüz hem de havamız var. Tribünleri dolduracak olan taraftarlarımız desteğiyle biz bu işten anlımızın akıyla çıkarız” ifadelerini kullanıp arkadaşlarını motive ediyor.

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