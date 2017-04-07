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Motivasyon konuşması Olcay’dan!..

Beşiktaş’la şampiyonluk yaşadıktan sonra Trabzonspor’a gelen Olcay Şahan, eski takımıyla oynayacağı kritik maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı

07 Nisan 2017 Cuma, 09:37:21 Güncelleme: 09:48:59

Duygusal anlamda belki de futbol kariyerinin en ilginç maçına çıkacak olan milli yıldız, Kartal’la ilgili tüm bilgileri teknik direktör Ersun Yanal ve takımla paylaşıyor.

Ayrıca arkadaşlarıyla toplantılar yapan Olcay, pozitif enerjisini tüm oyunculara aşılıyor. Olcay, “Beşiktaş’ı yenecek hem gücümüz hem de havamız var. Tribünleri dolduracak olan taraftarlarımız desteğiyle biz bu işten anlımızın akıyla çıkarız” ifadelerini kullanıp arkadaşlarını motive ediyor. 

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