TFF 1.Lig'de 4'üncü sırada yer alan ve Süper Lig yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Göztepespor, Boluspor deplasmanına konuk oluyor. Lig'de 7'nci sırada bulunan ve play off'a kalma mücadelesi veren Boluspor'da da hedef 3 puan. Peki Spor Toto Süper Lig yolundaki zorlu Boluspor - Göztepespor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

BOLUSPOR - GÖZTEPESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK

TFF 1.Lig'de 27. hafta mücadelesinde Boluspor - Göztepespor'u ağırlıyor. Süper Lig yolunda play off'a kalma hedefiyle puan kaybına tahammülü olmayan Boluspor'da galibiyetten başka düşünce yok. Göztepespor ise kötü gidişin ardından Okan Buruk ile yollarını ayırarak deneyimli hoca Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural ilk maçında galibiyete ulaşmayı bildi.

Sarı Kırmızılı ekip 43 puanla TFF 1. Lig'de 4'üncü sırada ve tek hedef ilk 2'ye girerek Süper Lig'e doğrudan katılmak. Puan kaybı yaşamak istemeyen Boluspor ile Göztepespor 7 Nisan (bugün) 17.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak. Boluspor - Göztepespor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarınıOsman Gökhan Bilir ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Serkan Ergün.

STADYUM KONUMU

YILMAZ VURAL MEYDAN OKUDU

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, şampiyonluk mücadelesi verdikleri TFF 1. Lig'de her takımı yenebilecek güce sahip olduklarını söyledi.

Vural, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 26. haftasında Giresunspor'u 2-1 yenerek kötü gidişe "dur" dediklerini kaydetti.

Göreve geldiğinde takımın 27 puan alabileceğini söylediğini hatırlatan Vural, "Her takımı yenebilecek güce sahibiz. Geldiğimde söyledim, herkes son 8 maçta elini taşın altına koymalı. İlk maçta bunu başardık." dedi.

Giresunspor karşısında çok iyi oynamadıklarını ancak rakiplerinin oyununu bozduklarını belirten Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hafta içi duran toplar üzerine çalışmalar yapmıştık. Maçta da kornerden bulduğumuz bir gol var. Çalıştıklarımızın meyvesini almak beni çok sevindirdi. Savunmada da kritik hatalar yapmamamız önemli bir gelişmeydi. Maç sonunda taraftarımızla 'İsyan Marşı'mızı söyledik. Taraftar ve takım uyumu, başarı için çok önemli. Önümüzdeki iç saha maçlarımızda da taraftarlarımızdan Bornova Stadı'nı doldurmalarını bekliyoruz. Kendileri bizim için çok büyük bir güç."

Ligin 27. haftasında 7 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacakları Boluspor maçına değinen tecrübeli teknik adam, "Boluspor, iyi oyunculara sahip ve iyi futbol oynamaya çalışan bir ekip. Keyifli bir maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Vural, alt yaş milli takımlarının son açıklanan kadrolarında 8 oyuncularının bulunduğunu belirterek, "Bu, Göztepe adına gurur verici bir tablodur. Menderes'te yapılması planlanan tesis hayata geçirildiği zaman çok daha güzel şeyler olacaktır. Bu başarılı çalışmaların meyvesi gelecek yıllarda toplanacaktır. Fırsat buldukça altyapıdaki maçlarımızı da izlemeye gideceğim." diye konuştu.

Öte yandan, Giresunspor maçında sakatlanan Prince Segbefia'nın kasık adalesinde ikinci derece yırtık bulunduğu, oyuncunun sakatlığının en az 3 hafta sürebileceği belirtildi.

VURAL'DAN YEDEKLERE TALİMAT

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde cuma günü Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de yeni teknik direktör Yılmaz Vural, geçmiş haftalarda sürekli yedek kalan veya forma şansı bulamayan futbolcularına 'hazır olun' mesajı verdi.



Geçen hafta Giresunspor maçında Soner ve Emre Aygün'e forma verdiğini hatırlatan Yılmaz Vural, şöyle dedi:



"Soner en son 13 Şubat'taki Balıkesirspor karşılaşmasında oynamış, sonrasında 1 dakika bile görev yapamamış. Giresunspor maçında çok kritik dakikalarda kendisine şans verdim, o da sahada kaldığı 18 dakikada çok önemli işler yaptı. Emre de son kez Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında forma giymiş, 2 ayı aşkın bir süredir görev bekliyordu. Ona da güvendim ve sahaya sürdüm. Emre'nin performansına hayran kaldım."



Hiçbir futbolcusuna yedek oyuncu gözüyle bakmadığını dile getiren Yılmaz Vural, şöyle devam etti:



"Biz bir takımız. Benim, ikinci yarıda hep yedek bekleyen Sinan'a da çok ihtiyacım var. İnanılmaz bir profesyonel. Giresunspor maçında Kobakhidze'yi 18 kişilik kadroya almadım. Ama bu tercih, ondan faydalanmayacağım anlamına gelmiyor. Umut da bu takımın en golcülerinden biri, onu da geçen hafta oynatmadığım için üzüldüm. Herkes elde edeceğimiz başarılara katkı koyacak Takımda ben gelmeden önce de arkadaşlık duygusu çok iyi oturmuş. Hepimiz bu yola gönlümüzü koyacağız ve hedeflediğimiz yere geleceğiz."

VURAL, 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE



Yılmaz Vural'ın Boluspor müsabakasında kasığında yırtık olan Segbefia'nın yerine orta sahada cezası biten Hakan'a görev vereceği bildirildi.



TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, daha önce 3 takımı Süper Lig'e çıkardığını belirterek, "İnşallah burada da dördüncüyü başarırım." dedi.

Kariyerinde 1994-1995'te Eskişehirspor, 1995-1996'da Sarıyer ve 2005-2006'da Antalyaspor'u Süper Lig'e çıkaran Yılmaz Vural, geçen sezon Adana Demirspor'un başında play-off'ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Vural, Göztepe'de geçen hafta göreve gelmesinin ardından yoğun bir çalışma programına başladığını söyledi.

Futbolcularla birbirlerini tanımaya çalıştıklarını belirten Vural, ligde Giresunspor ve Boluspor maçlarının ardından 16 Nisan'daki halk oylaması nedeniyle önlerinde yaklaşık 12 günlük bir ara olacağını belirtti.

BOLUSPOR BAŞKANI ÇARIKÇI: ARTIK ARKAMIZA BAKMAYACAĞIZ

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, ikinci devre biraz hedefin gerisinde kaldıklarını belirterek, artık ligde son 8 maça odaklanacaklarını söyledi.

Çarıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın ligde 38 puan ile 7'inci sırada yer aldığını, ligin 27. haftasında Bolu Atatürk Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacaklarını kaydetti.

Sezon sonunun yaklaştığını vurgulayan Necip Çarıkçı, "Ara transferde gelen futbolcular yavaş yavaş takıma alıştı. Çok fazla sakat futbolcumuz yok. Cezalı futbolcumuz da bulunmuyor. Takımdaşlık ruhunun her geçen gün artması, futbolcular ile teknik heyet arasındaki birlik ve beraberlik, takımı olumlu etkiliyor." şeklinde konuştu.

"Boluspor, ikinci devre biraz hedefin gerisinde kaldı." diyen Çarıkçı, "Artık geriye bakmayacağız. Bundan sonra 8 maçta takımımız ne yapar, bunun için odaklanacağız. İyi yoldayız." ifadelerini kullandı.

Andre Santos'un kaptanlık anlayışının takım üzerinde olumlu etki yaptığını aktaran Çarıkçı, "Santos, diğer futbolcuları motive ediyor, tam bir profesyonel futbolcu. Takım arkadaşlarına çok iyi ağabeylik yapıyor. Birlik ve beraberlik anlamında takımımız iyi bir yolda ve iyi top oynuyor, mücadele ediyor. Bunun da sonucunu maçlarda almaya başladık." diye konuştu.

Çarıkçı, Giresunspor ve Büyükşehir Gaziantepspor maçlarını kazandıklarını, Göztepe ve Altınordu maçlarından da 6 puan almak istediklerini sözlerine ekledi.