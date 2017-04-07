FENERBAHÇE HABERLERİ
07 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
FUTBOL
"Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
Arda Turan'ın yeni adresi!..
FUTBOL
Arda Turan'ın yeni adresi!..
F.Bahçe, PFDK'ya sevk edildi!
FUTBOL
F.Bahçe, PFDK'ya sevk edildi!
Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!
FUTBOL
Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!
Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
FUTBOL
Yıldız futbolcunun başına silah dayadılar!
Advocaat yönetime bildirdi: O isimleri gönderin!
FUTBOL
Advocaat yönetime bildirdi: O isimleri gönderin!
Demba Ba için flaş karar!
FUTBOL
Demba Ba için flaş karar!
Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
FUTBOL
Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
Dursun Başkan cezayı mı erteledi?
FUTBOL
Dursun Başkan cezayı mı erteledi?
Bursa'dan net skor!
FUTBOL
Bursa'dan net skor!
Ersun Yanal'dan Mehmet Ekici açıklaması!
FUTBOL
Ersun Yanal'dan Mehmet Ekici açıklaması!
"Formayı futbolcu çalışarak alır"
FUTBOL
"Formayı futbolcu çalışarak alır"
Beşiktaş Trabzon'a geldi
FUTBOL
Beşiktaş Trabzon'a geldi
Rodgers imzayı attı!
FUTBOL
Rodgers imzayı attı!
ÖNE ÇIKANLAR
Advocaat
FUTBOL

Advocaat: Emenike, Stoch ve Van der Wiel'i gönderin!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, yönetime önümüzdeki sezon için önemli tavsiyelerde bulundu

07 Nisan 2017 Cuma, 10:16:13 Güncelleme: 10:32:18

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kupada Kayserispor’u eledikleri maçın ardından yaptığı basın toplantısında “Kulüp düşüncemi biliyor. Kadroyla ilgili iki defa görüşmemiz oldu. Kulüp içindeki insanlar, takımın nasıl daha iyi noktaya gelebileceğini biliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Peki yapılan bu 2 görüşmede Hollandalı çalıştırıcı yönetime neler söyledi? Raporlarında neler vardı?

İşte detaylar:

* Takımdan gönderilmesi gereken oyuncular var. Emenike, Stoch, Van der Wiel sadece bireysel olarak kötü değiller. Takıma da kötü etki ediyorlar. Takım kimyasını yakalamak ve atmosfer yaratabilmek adına bu oyuncuları göndermek gerekir.

* Transfer gereken bazı mevkiler bir şekilde idare edilebilir ama kaliteyi ve yarışı artırmak için ilk 11 seviyesinde oyuncular almak önemli.

* Futbolculardan bazıları kendilerini oldukları seviyenin çok üstünde görüyorlar. Belli ki Fenerbahçe için iyi birer alternatif oyuncu olabilirler ama kendilerini sürekli ilk 11’in vazgeçilmez oyuncusu olarak görüyorlar. Bu durum düzeltilmeli.

'ÇOK FAZLA BAHANE ÜRETİYORLAR'

* Genç Türk oyuncular çok dengesiz. Bazen kendilerini kampa alıyorlar ve iyi bir grafik yakalıyorlar. Ama çok duygusallar ve hemen dağılabiliyorlar. Onlarla konuşmak da zor. Bu oyuncuları iyi yönlendirmek ve sürekli ilgilenmek gerekiyor.

* Takımda fiziksel durumuna dikkat etmeyen oyuncu sayısı çok fazla. İşler kötü gitmeye başladığında antrenmanlarda performansları düşen oyuncular var. Çok fazla bahane üretiyorlar. Bir şekilde bunun önüne geçilmeli.

HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 57 dakika önce
    Hoca once sen gitmelisin bence ikinci yari oyun sisitemini degistirdin koskoca seneyi yine kaybettik. Sen once bu basarisizligin hesabini ver
  • Misafir 2 saat önce
    hoca türk futbolunun ne halde olduğunu kısaca öetlemiş =)
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ünlülerin askerlik fotoğrafları
ŞİPŞAK

Ünlü şarkıcı paylaştı: Biz de 18 ay yaptık
Samsun yeni stadına kavuşuyor!
FUTBOL

Türkiye'ye bir dünya harikası daha!
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

Nusret: 'Beni mezbahaneye götürür müsün?' dedi
Günün transfer haberleri (07.04.2017)
FUTBOL

Dünya Beşiktaş'ı konuşacak!