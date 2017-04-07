Advocaat: Emenike, Stoch ve Van der Wiel'i gönderin!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, kupada Kayserispor’u eledikleri maçın ardından yaptığı basın toplantısında “Kulüp düşüncemi biliyor. Kadroyla ilgili iki defa görüşmemiz oldu. Kulüp içindeki insanlar, takımın nasıl daha iyi noktaya gelebileceğini biliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Peki yapılan bu 2 görüşmede Hollandalı çalıştırıcı yönetime neler söyledi? Raporlarında neler vardı?

İşte detaylar:

* Takımdan gönderilmesi gereken oyuncular var. Emenike, Stoch, Van der Wiel sadece bireysel olarak kötü değiller. Takıma da kötü etki ediyorlar. Takım kimyasını yakalamak ve atmosfer yaratabilmek adına bu oyuncuları göndermek gerekir.

* Transfer gereken bazı mevkiler bir şekilde idare edilebilir ama kaliteyi ve yarışı artırmak için ilk 11 seviyesinde oyuncular almak önemli.

* Futbolculardan bazıları kendilerini oldukları seviyenin çok üstünde görüyorlar. Belli ki Fenerbahçe için iyi birer alternatif oyuncu olabilirler ama kendilerini sürekli ilk 11’in vazgeçilmez oyuncusu olarak görüyorlar. Bu durum düzeltilmeli.

'ÇOK FAZLA BAHANE ÜRETİYORLAR'

* Genç Türk oyuncular çok dengesiz. Bazen kendilerini kampa alıyorlar ve iyi bir grafik yakalıyorlar. Ama çok duygusallar ve hemen dağılabiliyorlar. Onlarla konuşmak da zor. Bu oyuncuları iyi yönlendirmek ve sürekli ilgilenmek gerekiyor.

* Takımda fiziksel durumuna dikkat etmeyen oyuncu sayısı çok fazla. İşler kötü gitmeye başladığında antrenmanlarda performansları düşen oyuncular var. Çok fazla bahane üretiyorlar. Bir şekilde bunun önüne geçilmeli.

HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL