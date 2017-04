Kayserispor - Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

5 haftadır galibiyete hasret olan Osmanlıspor deplasmanda Sergen Yalçın'ın gelmesiyle kabuk değiştiren ve çıkışa geçen Kayserispor'a konuk olacak. Osmanlıspor kötü gidişe dur demek isterken Kayserispor ise küme hattından uzaklaşmak için 3 puan arayışında. Peki Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak zorlu Osmanlıspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda balayacak? İşte iki cephedeki gelişmeler ve tüm detaylar...

OSMANLISPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Kayserispor - Osmanlıspor'u ağırlayacak. 3 puana hasretini dindirmek isteyen Osmanlıspor'da da, kümede kalmaya çalışan Kayserispor'da da hedef 3 puan. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda 9 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada Mete Kalkavan 1. hakemlik görevini yürütecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemliğini ise Bülent Birincioğlu yapacak.

"LİGDE KALMAYA ODAKLANDIK"

Kayserispor Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, yönetim ve teknik ekip olarak tamamen ligde kalmaya odaklandıklarını söyledi.

Kayserispor Başkan Yardımcısı, sarı-kırmızılı kulüple ilgili samimi açıklamalar yaptı. İHA'ya konuşan Karacaoğlan, son 3 maçta yaşanan puan kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini belirterek, "İkinci yarıya başladığımızda almış olduğumuz puanlar bizi bir yere getirdi ama son 3 maçta kaybettiğimiz puanlar bizim ilk aldığımız puanların kredilerini kullanmamıza neden oldu.

Bu maçların anlamlı olması için bizim puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Önce Osmanlıspor, ardından Gençlerbirliği maçımız var. Tabii daha önceki haftalarda bizim kaybettiğimiz dönemde rakiplerimiz de kaybediyordu ve sıkıntımız olmuyordu.

Ancak geçen hafta bize rakip olan takımların kazanması bizi biraz sıkıntıya soktu. Her ne kadar puan farkı olsa da 3 puanlık sistemde her an her şey değişiyor. Şu anda düşme tehlikesi olmayan takım bile potaya girebiliyor. 27 ile 33 puan arasında 4, 5 takım var şu anda. Böyle olunca bundan sonraki maçlarda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Fikstür avantajımız var. İç sahada 5 maç oynayacağız. 5 maçı iyi değerlendirip ligde kalmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"LİGDE KALMAK İÇİN 3 - 4 HAFTA GEÇMESİ GEREK"

Ligde kalma savaşının son haftalara kadar devam edeceğini ifade eden Karacaoğlan, "Biz şu anda üst üste 2 galibiyet alsak bile rahatladık diyemeyiz. Bence dediğim gibi ligin yarışı son haftalara kadar sürecek. Son 3 haftada 32, 33 puana gelmiş olsaydık rahatladık dilebilirdim ama en azından bir 3, 4 hafta geçmesi gerekiyor" dedi.

"BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE FİNALE GİDER"

Bu sezon Süper Lig'deki 3 büyüklerden 9 puan topladıklarını hatırlatılan Erhan Karacaoğlan, bu takımlar içerisinde en güçlü ekibin Beşiktaş olduğunu söyleyerek, "Zirve yarışındaki takımlardan puan aldık. Bu takımlar içerisinde mutlaka Beşiktaş favori şampiyonluk için. Zaten puan farkını da 5'e çıkardılar. Avrupa'da da gidiyorlar. Beşiktaş çok iyi bir takım ama Lyon da oldukça önemsenmesi gereken bir ekip. Temennimiz Beşiktaş'ın turu geçmesi yönünde. Eğer turu geçerse Avrupa'da final oynar" diye konuştu.

"ÖNCE LİGDE KALALIM, SONRA TRANSFERİ KONUŞURUZ"

Hem teknik ekip hem de yönetim olarak ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Kayserispor Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, "Bunu başardıktan sonra teknik ekiple transfer konusunda görüşülecek. Sözleşmesi devam eden isimler var, kiralık oyuncular var, sözleşmesi sona erecek olan futbolcular var. Ligde kaldıktan sonra teknik kadronun vereceği rapor doğrultusunda yetkili arkadaşlar ve transfer komitesi gerekli kararları vereceklerdir" açıklamasında bulundu.

"LİGDE KALIRSAK 2 SENE SONRA BORCUMUZ BİTER"

Geçmişten gelen borçların ilerleyen dönemlerde temizleneceğini ifade eden Erhan Karacaoğlan, "Sezon sonuna kadar bütçe konusunda bir sıkıntımız yok, ödemelerle ilgili sıkıntımız yok. Ama geçmişten gelen borçlarımız var ve bunlar her geçen gün artabiliyor. Devam eden davalarımız var. Bunları da ödemek için plan yapıyoruz ama net bir şey söylemek mümkün değil. Ligde kaldıktan sonra bir sonraki sezonun yayın geliri ve spor toto gelirleri var. Bir oturup konuşulacak. En azından geçmiş borçları ödenebilir bir hale getirip karşılıklı görüşmeler bunu çözmek istiyoruz.

Biz şunu diyemiyoruz; 'bu eski dönem borcudur, bizim borcumuz değildir' diyemiyoruz. Bu Kayserispor'un borcu. Her ne kadar geçmiş borçlar da olsa, biz onların sorumluluğundayız. Mümkün olduğu kadar hepsini ödemeye çalışacağız. İşin devam edebilmesi için dönem dönem ödemeler de yapıyoruz.

Tek istediğimiz ligde kalıp gelirleri artırıp bu borçları bir şekilde ödemek. Ödenmeyecek borçlar değil ama belli bir süreye ihtiyacımız olacak. Tabii sadece sportif gelirler değil de, stat geliri, reklam geliri, forma geliri, bir takım bağışlar ve destekler aldığımız takdirde, inanıyorum ki, 2 sezon sonra borçsuz bir kulüp haline geliriz" diye konuştu.

"TRANSFER YASAĞINA GİRMEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Finansal Fair Play konusunda şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını da ifade eden Karacaoğlan, "Şu anda Finansal Fair Play ile ilgili bir durumumuz yok ama devam eden davalar var ve bununla ilgili gelen bir takım bilgiler var. Bunlarla da arkadaşlar ilgileniyor ve çözmeye çalışıyoruz. Transfer yasağına girmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"İNŞALLAH KAYSERİSPOR MAÇINDA DAHA İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERECEĞİZ"

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada sadece 1 puan toplayabilen Osmanlıspor, kötü gidişe dur demek istiyor. Ligde artık kolay maçın olmadığını belirten Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Her ne kadar geldiğimiz günden beri antrenmanlar verimli ve iyi geçiyor olsa da maça bunu yansıtamadık. İnşallah Kayserispor maçında daha iyi bir görüntü vereceğiz" dedi.

Osmanlıspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. 6 farklı etapta yer alan istasyonlarda gruplar halinde çabukluk ve kuvvete yönelik çalışma gerçekleştiren başkent temsilcisinde, tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Ndiaye takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra fizyoterapist nezaretinde çalıştı.

Geçtiğimiz hafta Gaziantepspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyeti değerlendiren Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Takımı iyi bulduğumu söyleyemem ama görmüş olduğumuz şeyler aslında çok da sürpriz olan şeyler değildi. Sadece performans olarak biraz daha iyisini görebilirim diye umut ediyordum. Bazı hatalar yapıldı; duruş, pozisyon hataları yapıldı. Onları da pek beklediğimi söyleyemeyeceğim ama normal şeyler bunlar. Çünkü haftalardır süre gelen kötü gidişat var, bunun takım üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler var.

Her ne kadar geldiğimiz günden beri antrenmanlar verimli ve iyi geçiyor olsa da maça bunu yansıtamadık ama bu ilk maç için çok normal diye düşünüyorum. İnşallah, Kayserispor maçında daha iyi bir görüntü vereceğiz. Ondan sonra da artık kısa sürede toparlanıp, çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"TAKIMIN MOTİVASYONU OLDUKÇA İYİ"

Motivasyon anlamında takımda yaşanan sıkıntılara ilişkin konuşan Hamzaoğlu, bunların normal olduğunu ve her takımın yaşayabileceği bir süreç olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle çok kısa sürede başarıları yakalamış ve bu tür zorlu maçlar periyoduna alışık olmayan takım için çok normal bir süreç bu. 48 tane maç oynamış bir takım var şu anda. Normalde diğer kulüplerin çoğu bu kadar maç oynadıktan sonra tatile çıkıyor. Tabii ki zaman alacak biraz ama şu anda takımın motivasyonu oldukça iyi. Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Bunu maça da en kısa sürede yansıtacağımızı ümit ediyorum. Biraz zamana ihtiyacımız olacak gibi görünüyor ama bu zamanı biz mümkün olduğunca kısaltacağız. Çünkü oyuncularımız her şeyin farkında, bilincinde. Zaten iyi bir takım, iyi bir kadro var elimizde. Sadece çok maç oynamış olmanın ve olumsuz sonuçlar almış olmanın olumsuz etkisini üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Onu da atacağız gibi görünüyor."

"KOLAY MAÇ YOK ARTIK"

Üst üste Kayserispor ve Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları karşılamalara ilişkin konuşan Hamzaoğlu, "Kolay maç yok artık. Bundan sonra her maç zor geçecek. Biz de tabii bir an önce puanlar alıp biraz daha yukarı çıkıp, daha rahat hareket etmek istiyoruz. Amacımız bu ama rakiplerimizin de kolay olmadığını biliyoruz. Çıkışta olan takımlar, amacı olan, hedefi olan takımlar var. Aşağıdan kurtulmaya çalışan takımlarla oynayacağız ilk başta. Daha sonra da yukarıyı hedefleyen takımlarla da oynayacağız. Dolayısıyla bütün maçlarımız zor. Bizim de hedef koyup üzerimizden bu olumsuz toprağı, etkiyi atıp yeni hedeflere doğru yol almamız gerekiyor. Bunların içinde tabii sadece sıralamadaki yer önemli değil, oyunda ortaya koyduğumuz mücadele de bir hedeftir. Dolayısıyla daha iyisini yapmak da bir hedeftir. Biz de öncelikle bunları hedefleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı devam eden Ndiaye'nin durumuna hakkında da bilgi veren Hamzaoğlu, oyuncunun bu hafta sonu da oynamasının zor göründüğünü belirterek, hem özel çalışmalarının hem de tedavilerinin devam ettiğini, lige verilecek arada Ndiaye'nin takıma katılacağı düşüncesinde olduklarını söyledi.

ÇÜRÜKSU "TAKIMDA GÜZEL BİR HAVA OLUŞTU"

Osmanlıspor takım kaptanı Numan Çürüksu, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın gidişine üzüldüklerini belirterek, "Birlikte birçok başarıya imza atmıştık. Fakat kötü gidişlerde Türk ve dünya futbolunda bu var. Öncelikle teknik direktörler ayrılıyor. Normal diye karşılıyoruz artık" şeklinde konuştu. Yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu hakkında da konuşan Çürüksu, Hamzaoğlu'nun takımda güzel bir hava oluşturduğunu, antrenmanların neşeli geçtiğini söyledi. Çürüksu, "Artık keyifli antrenmanlarımızı müsabakalara yansıtmamız gerektiğini düşünüyoruz. En kısa zamanda da bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİSPOR MAÇI ÇIKIŞ MAÇIMIZ OLACAK"

Son 10 haftada bir galibiyet alınamamasının hatırlatılması üzerine Çürüksu, "Kesinle bu düşüşe son vermek için çalışıyoruz. Kayserispor maçında bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Çok uzun zamandır takımımız bir mücadele içinde. Zaman zaman üç kulvarda yarıştı bu takım. haliyle yorgunluk olmuş olabilir, yılgınlık olmuş olabilir ama bunun süresinin olduğunu düşünüyoruz. Kayserispor maçının artık Osmanlıspor'un çıkış maçı olduğunu düşünüyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

"BÖYLE BİR PANİĞİMİZ YOK"

Alt sıralara yaklaşıldığı için takımda bir telaşın olup olmadığı yönündeki soruyu da cevaplayan Çürüksu, şunları kaydetti:

"Böyle bir paniğimiz yok. Nedeni; kendimize güveniyoruz. Tabii ki rakiplerimiz ciddi rakipler ama ben bir futbol kulübünün iddiasının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu gerek yukarıya oynamak, gerekse aşağıdan kurtulmak. Bu bizim ihtiyacımız olan bir hedef. Sonuçta Osmanlıspor Kulübü kaliteli bir kulüp, kaliteli bir takıma sahibiz. Bunun için mücadele edeceğiz ve hak ettiğimiz yerlere ulaşmaya çalışacağız."

Takımın motivasyon sıkıntısı olmadığını söyleyen Çürüksu, "Artık bir hedefimiz var. Alt sıralardan kurutulma gibi bir hedefimiz var. Artık motivasyon sebebimiz var. Motive olup bu maçları iyi geçeceğiz. Artık bütün maçlarımız zor. Hepsine aynı gözle bakıyoruz. Hepsinden iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.